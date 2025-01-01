- OrderCalcMargin
PositionGetSymbol
Restituisce il simbolo corrispondente alla posizione aperta e seleziona automaticamente la posizione per l'ulteriore lavoro con essa utilizzando le funzioni PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.
|
string PositionGetSymbol(
Parametri
index
[in] Numero della posizione nella lista delle posizioni aperte.
Valore restituito
Valore di tipo string. Se la posizione non è stata trovata, verrà restituita una stringa vuota. Per ottenere il codice di errore, chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Per ciascun simbolo, in un dato momento di tempo, solo una posizione può essere aperta, che è il risultato di uno o più affari. Da non confondere i correnti ordini pendenti con le posizioni, che sono anch'esse visualizzate nella scheda "Trade" del "BoxAttrezzi" del terminale client.
Il numero totale di posizioni su un trade account non può superare il totale del numero di strumenti finanziari.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
PositionsTotal(), PositionSelect(), Proprietà delle Posizioni