Ottiene la matrice dei nomi dei paesi disponibili nel Calendario.

int  CalendarCountries(
   MqlCalendarCountry&  countries[]         // array per la ricezione di un elenco di descrizioni dei Paesi del Calendario
   );

Parametri

countries[]

[out]  Un array di tipo MqlCalendarCountry per ricevere descrizioni di tutti i Paesi del calendario.

Valore di ritorno

Numero di descrizioni ricevute. Per ottenere informazioni su un errore, chiamare la funzione GetLastError(). Possibili errori:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR  (errore di runtime generale),
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite della richiesta ecceduto),
  • 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (la dimensione dell'array non è sufficiente per ricevere le descrizioni di tutti i Paesi, solo quelli che sono riusciti a rientrare sono stati ricevuti).

 

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione Start del programma Script                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottiene l'elenco dei paesi dal calendario economico
   MqlCalendarCountry countries[];
   int count=CalendarCountries(countries);
//--- visualizza l'array nel Journal
   if(count>0)
      ArrayPrint(countries);
   else
      PrintFormat("CalendarCountries() returned 0! Error %d",GetLastError());
/*
  Risultato:
        [id]           [name] [code] [currency] [currency_symbol]       [url_name] [reserved]
   [ 0]    0 "Mondiale"      "WW"   "ALL"      ""                "mondiale"               0
   [ 1]  999 "Unione Europea" "EU"   "EUR"      "€"               "unione-europea"          0
   [ 2]  840 "Stati uniti"  "US"   "USD"      "$"               "stati-uniti"           0
   [ 3]  124 "Canada"         "CA"   "CAD"      "$"               "canada"                  0
   [ 4]   36 "Australia"      "AU"   "AUD"      "$"               "australia"               0
   [ 5]  554 "Nuova Zelanda"    "NZ"   "NZD"      "$"               "nuova-zelanda"             0
   [ 6]  392 "Giappone"          "JP"   "JPY"      "Ґ"               "giappone"                   0
   [ 7]  156 "Cina"          "CN"   "CNY"      "Ґ"               "cina"                   0
   [ 8]  826 "Regno Unito" "GB"   "GBP"      "Ј"               "regno-unito"          0
   [ 9]  756 "Svizzera"    "CH"   "CHF"      "₣"               "svizzera"             0
   [10]  276 "Germania"        "DE"   "EUR"      "€"               "germania"                 0
   [11]  250 "Francia"         "FR"   "EUR"      "€"               "francia"                  0
   [12]  380 "Italia"          "IT"   "EUR"      "€"               "italia"                   0
   [13]  724 "Spagna"          "ES"   "EUR"      "€"               "spagna"                   0
   [14]   76 "Brasile"         "BR"   "BRL"      "R$"              "brasile"                  0
   [15]  410 "Sud Corea"    "KR"   "KRW"      "₩"               "sud-corea"             0
*/
  }

Guarda anche

CalendarEventByCountry, CalendarCountryById