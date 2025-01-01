- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountries
Ottiene la matrice dei nomi dei paesi disponibili nel Calendario.
int CalendarCountries(
Parametri
countries[]
[out] Un array di tipo MqlCalendarCountry per ricevere descrizioni di tutti i Paesi del calendario.
Valore di ritorno
Numero di descrizioni ricevute. Per ottenere informazioni su un errore, chiamare la funzione GetLastError(). Possibili errori:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (errore di runtime generale),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite della richiesta ecceduto),
- 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (la dimensione dell'array non è sufficiente per ricevere le descrizioni di tutti i Paesi, solo quelli che sono riusciti a rientrare sono stati ricevuti).
Esempio:
//+------------------------------------------------------------------+
