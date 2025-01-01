- StringAdd
StringSplit
Ottiene sottostringhe da un separatore specificato dalla stringa specificata, restituisce il numero di sottostringhe ottenute.
|
int StringSplit(
Parametri
string_value
[in] La stringa da cui è necessario ottenere sottostringhe. La stringa non cambierà.
pos
[in] Il codice del carattere separatore. Per ottenere il codice, è possibile utilizzare la funzione StringGetCharacter ().
result[]
[out] L' array di stringhe in cui si trovano le sottostringhe ottenute.
Valore restituito
Il numero di sottostringhe nell'array result[]. Se il separatore non viene trovato nella stringa passata, una sola stringa di origine verrà inserita nell'array.
Se string_value è vuoto o NULL, la funzione restituisce zero. In caso di errore la funzione restituisce -1. Per ottenere il codice d' errore, chiamare la funzione GetLastError().
Esempio:
|
string to_split="_life_is_good_"; // Una stringa per dividere in sottostringhe
Vedi anche