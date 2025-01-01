DocumentazioneSezioni
Ottiene sottostringhe da un separatore specificato dalla stringa specificata, restituisce il numero di sottostringhe ottenute.

int  StringSplit(
   const string   string_value,       // La stringa nel quale cercare
   const ushort   separator,          // Il separatore, che viene usato per cercare le sottostringhe
   string         & result[]          // Un array passato per riferimento per ottenere la sottostringa ricercata
   );

Parametri

string_value

[in] La stringa da cui è necessario ottenere sottostringhe. La stringa non cambierà.

pos

[in] Il codice del carattere separatore. Per ottenere il codice, è possibile utilizzare la funzione StringGetCharacter ().

result[]

[out] L' array di stringhe in cui si trovano le sottostringhe ottenute.

Valore restituito

Il numero di sottostringhe nell'array result[]. Se il separatore non viene trovato nella stringa passata, una sola stringa di origine verrà inserita nell'array.

Se string_value è vuoto o NULL, la funzione restituisce zero. In caso di errore la funzione restituisce -1. Per ottenere il codice d' errore, chiamare la funzione GetLastError().

Esempio:

string to_split="_life_is_good_"// Una stringa per dividere in sottostringhe
   string sep="_";                // Un separatore come carattere
   ushort u_sep;                  // Il codice del carattere separatore
   string result[];               // Un array per ottenere le stringhe
   //--- Ottiene il codice separatore
   u_sep=StringGetCharacter(sep,0);
   //--- Divide la stringa in sottostringhe
   int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);
   //--- Mostra un commento 
   PrintFormat("Stringhe ottenute: %d. Usato il separatore '%s' con il codice %d",k,sep,u_sep);
   //--- Ora da in output tutte le stringhe ottenute
   if(k>0)
     {
      for(int i=0;i<k;i++)
        {
         PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);
        }
     }

Vedi anche

