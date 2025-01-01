string to_split="_life_is_good_"; // Una stringa per dividere in sottostringhe

string sep="_"; // Un separatore come carattere

ushort u_sep; // Il codice del carattere separatore

string result[]; // Un array per ottenere le stringhe

//--- Ottiene il codice separatore

u_sep=StringGetCharacter(sep,0);

//--- Divide la stringa in sottostringhe

int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);

//--- Mostra un commento

PrintFormat("Stringhe ottenute: %d. Usato il separatore '%s' con il codice %d",k,sep,u_sep);

//--- Ora da in output tutte le stringhe ottenute

if(k>0)

{

for(int i=0;i<k;i++)

{

PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);

}

}