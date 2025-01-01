DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVariabili Globali del Terminale 

Global Variables of the Client Terminal

Vi è una serie di funzioni di gruppo per l'utilizzo di variabili globali.

Le variabili globali del terminale client non devono essere confuse con le variabili dichiarate nell'ambito globale del programma mql5.

Le variabili globali sono conservate nel terminale client per 4 settimane dopo l'ultimo accesso, poi verranno cancellate automaticamente. Un accesso ad una variabile è non solo l'impostazione di un nuovo valore, ma la lettura del valore della variabile globale, anche.

Le variabili globali del terminale client sono accessibili simultaneamente da tutti i programmi mql5 avviati nel terminale client.

Funzione

Azione

GlobalVariableCheck

Controlla l'esistenza di una variabile globale con il nome specificato

GlobalVariableTime

Restituisce l'orario dell'ultimo accesso alla variabile globale

GlobalVariableDel

Elimina una variabile globale

GlobalVariableGet

Restituisce il valore di una variabile globale

GlobalVariableName

Restituisce il nome di una variabile globale dal suo numero ordinale nell'elenco delle variabili globali

GlobalVariableSet

Imposta il nuovo valore in una variabile globale

GlobalVariablesFlush

Salva forzatamente contenuto di tutte le variabili globali nel disco

GlobalVariableTemp

Imposta il nuovo valore in una variabile globale, che esiste solo nella sessione corrente del terminale

GlobalVariableSetOnCondition

Imposta il nuovo valore dell'esistente variabile globale per condizione

GlobalVariablesDeleteAll

Elimina le variabili globali con il prefisso specificato nel loro nome

GlobalVariablesTotal

Restituisce il numero totale di variabili globali