Global Variables of the Client Terminal
Vi è una serie di funzioni di gruppo per l'utilizzo di variabili globali.
Le variabili globali del terminale client non devono essere confuse con le variabili dichiarate nell'ambito globale del programma mql5.
Le variabili globali sono conservate nel terminale client per 4 settimane dopo l'ultimo accesso, poi verranno cancellate automaticamente. Un accesso ad una variabile è non solo l'impostazione di un nuovo valore, ma la lettura del valore della variabile globale, anche.
Le variabili globali del terminale client sono accessibili simultaneamente da tutti i programmi mql5 avviati nel terminale client.
|
Funzione
|
Azione
|
Controlla l'esistenza di una variabile globale con il nome specificato
|
Restituisce l'orario dell'ultimo accesso alla variabile globale
|
Elimina una variabile globale
|
Restituisce il valore di una variabile globale
|
Restituisce il nome di una variabile globale dal suo numero ordinale nell'elenco delle variabili globali
|
Imposta il nuovo valore in una variabile globale
|
Salva forzatamente contenuto di tutte le variabili globali nel disco
|
Imposta il nuovo valore in una variabile globale, che esiste solo nella sessione corrente del terminale
|
Imposta il nuovo valore dell'esistente variabile globale per condizione
|
Elimina le variabili globali con il prefisso specificato nel loro nome
|
Restituisce il numero totale di variabili globali