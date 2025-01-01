FileIsEnding

Definisce la fine di un file nel processo di lettura.

bool FileIsEnding(

int file_handle

);

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

Valore restituito

La funzione restituisce true se la fine del file è stata raggiunta nel processo di lettura o spostamento del puntatore file.

Nota

Per definire la fine del file, la funzione tenta di leggere la successiva stringa da esso. Se la stringa non esiste, la funzione restituisce true, altrimenti restituisce false.

Esempio: