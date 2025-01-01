DocumentazioneSezioni
FileIsEnding

Definisce la fine di un file nel processo di lettura.

bool  FileIsEnding(
   int  file_handle      // File handle
   );

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

Valore restituito

La funzione restituisce true se la fine del file è stata raggiunta nel processo di lettura o spostamento del puntatore file.

Nota

Per definire la fine del file, la funzione tenta di leggere la successiva stringa da esso. Se la stringa non esiste, la funzione restituisce true, altrimenti restituisce false.

Esempio:

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input
input string InpFileName="file.txt";    // nome del file
input string InpDirectoryName="Data";   // nome della directory
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 or UNICODE=64
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- stampa il percorso al file che stiamo per usare
   PrintFormat("Working %s\\Files\\ folder",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- apre il file per la lettura (se il file non esiste, avverrà l'errore)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- stampa il contenuto del file
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- chiude il file
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Errore, codice = %d",GetLastError());
  }