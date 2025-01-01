- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsEnding
Definisce la fine di un file nel processo di lettura.
|
bool FileIsEnding(
Parametri
file_handle
[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().
Valore restituito
La funzione restituisce true se la fine del file è stata raggiunta nel processo di lettura o spostamento del puntatore file.
Nota
Per definire la fine del file, la funzione tenta di leggere la successiva stringa da esso. Se la stringa non esiste, la funzione restituisce true, altrimenti restituisce false.
Esempio:
|
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script