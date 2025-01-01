OrderSelect

Seleziona un ordine con cui lavorare. Restituisce true se la funzione è stata completata con successo. Restituisce false se il completamento della funzione non è riuscito. Per ulteriori informazioni su un errore chiamare GetLastError().

bool OrderSelect(

ulong ticket

);

Parametri

ticket

[in] Ticket dell'ordine.

Valore restituito

Valore di tipo bool.

Nota

Non confondere i correnti ordini pendenti con le posizioni, che sono anche visualizzati nella scheda "Trade" del "BoxAttrezzi" del terminale client.

Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.

Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.

La funzione OrderSelect() copia i dati di un ordine nell'ambiente del programma, e successive chiamate di OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() restituiscono i dati precedentemente copiati. Ciò significa che l'ordine stesso non esiste più (o il suo prezzo di apertura, Stop Loss/Take Profit o scadenza sono cambiati), ma i dati di questo ordine possono essere ancora ottenuti. Per garantire la ricezione di nuovi dati relativi ad un ordine, si consiglia di chiamare OrderSelect() giusto prima di fare riferimento ad essi.

Esempio:

#define EXPERT_MAGIC 123456

#define OFFSET 50 // scostamento dal prezzo corrente per effettuare l'ordine, in punti

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY_LIMIT // tipo di ordine

#define VOLUME 1.0 // volume

#define DEVIATION 2 // deviazione consentita dal prezzo



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- dichiarare e inizializzare la richiesta di trade, il risultato e le variabili

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result ={};

double order_price=0;



//-- parametri di immissione dell'ordine pendente

request.action = TRADE_ACTION_PENDING; // tipo di operazione di trading

request.symbol = _Symbol; // simbolo

request.volume = VOLUME; // volume

request.deviation = DEVIATION; // deviazione consentita dal prezzo

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber dell'ordine



//-- controllo tipo di operazione

switch(DIRECTION)

{

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :

request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo di ordine

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)-OFFSET*_Point;// prezzo di apertura

request.price= NormalizeDouble(order_price, _Digits); // prezzo di apertura normalizzato

break;

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :

request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // tipo di ordine

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)+OFFSET*_Point;// prezzo di apertura

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // prezzo di apertura normalizzato

break;

case ORDER_TYPE_BUY_STOP :

request.type = ORDER_TYPE_BUY_STOP; // tipo di ordine

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)+OFFSET*_Point;// prezzo di apertura

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // prezzo di apertura normalizzato

break;

case ORDER_TYPE_SELL_STOP :

request.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP; // tipo di ordine

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)-OFFSET*_Point;// prezzo di apertura

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // prezzo di apertura normalizzato

break;

default: // se viene selezionato l'ordine non in sospeso o StopLimit

Alert("This example is only for placing pending orders BuyLimit, SellLimit, BuyStop and SellStop");

break;

}



//--- inviare una richiesta. Se l'invio di una richiesta fallisce, visualizzare il codice di errore e completare l'operazione

if(!OrderSend(request, result))

{

Print("OrderSend error ", GetLastError());

return;

}



//--- visualizzare i dati dell'operazione

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, order=%I64u", result.retcode, result.order);



//--- ottenere il ticket dell'ordine dal risultato dell'operazione di trade e selezionare l'ordine per ticket

ulong ticket=result.order;

ResetLastError();

if(!OrderSelect(ticket))

{

PrintFormat("OrderSelect(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());

return;

}



//--- visualizzare i dati dell'ordine, selezionato per ticket, nel journal

ENUM_ORDER_TYPE type = (ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);

long time = OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP_MSC);

double price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

double volume= OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);

string symbol= OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Current selected order: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",

symbol, volume, OrderTypeDescription(type), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));

/*

risultato:

Trade request result: retcode=10009, order=2811006719

Current selected order: EURUSD 1.00 Buy Limit #2811006719 at 1.10550, 2024.09.04 10:38:28.563

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il tempo con millisecondi |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire la descrizione del tipo di ordine |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type");

}

}

Vedi anche

OrderGetInteger(), OrderGetDouble(), OrderGetString(), OrderCalcProfit(), OrderGetTicket(), Proprietà degli Ordini