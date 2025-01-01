DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento Lavorare con DirectX DXDrawIndexed 

DXDrawIndexed

Esegue il rendering delle primitive grafiche descritte dall'index buffer da DXBufferSet().

bool  DXDrawIndexed(
   int   context,               // handle del contesto grafico 
   uint  start=0,               // indice prima primitiva
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // numero di primitive
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

start

[in] Indice della prima primitiva per il rendering.

count

[in] Numero di primitive per il rendering.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

Il tipo di primitive descritto dall' index buffer viene impostato utilizzando DXPrimiveTopologySet().

Il vertex buffer in DXBufferSet() dovrebbe essere impostato preliminarmente per il rendering delle primitive.

Inoltre, gli shader devono essere impostati preliminarmente usando DXShaderSet().