- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDrawIndexed
Esegue il rendering delle primitive grafiche descritte dall'index buffer da DXBufferSet().
|
bool DXDrawIndexed(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
start
[in] Indice della prima primitiva per il rendering.
count
[in] Numero di primitive per il rendering.
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
Il tipo di primitive descritto dall' index buffer viene impostato utilizzando DXPrimiveTopologySet().
Il vertex buffer in DXBufferSet() dovrebbe essere impostato preliminarmente per il rendering delle primitive.
Inoltre, gli shader devono essere impostati preliminarmente usando DXShaderSet().