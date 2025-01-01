- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayReverse
Inverte il numero specificato di elementi nell'array iniziando con un indice specificato.
|
bool ArrayReverse(
Parametri
array[]
[in][out] Array.
start=0
[in] Indice da cui inizia l'inversione dell'array.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Numero di elementi invertiti. Se WHOLE_ARRAY, tutti gli elementi dell'array vengono spostati nel modo inverso a partire dall'indice specificato start fino alla fine dell'array.
Valore di ritorno
Restituisce true se ha successo, altrimenti - false.
Nota
La funzione ArraySetAsSeries() non sposta fisicamente gli elementi dell'array. Invece, cambia solo la direzione di indicizzazione all'indietro, per disporre l'accesso agli elementi come nelle timeseries. La funzione ArrayReverse() sposta fisicamente gli elementi dell'array in modo che l'array sia "invertito".
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Guarda anche
ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries