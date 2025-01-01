DocumentazioneSezioni
ArrayRange

La funzione restituisce il numero di elementi nella dimensione selezionata dell'array.

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // array per la verifica
   int           rank_index    // indice della dimensione
   );

Parametri

array[]

[in]  Array controllato.

rank_index

[in]  Indice della dimensione.

Valore restituito

Numero di elementi nella selezionata dell'array.

Nota

Poiché gli indici iniziano da zero, il numero delle dimensioni di un array è una maggiore dell'indice dell'ultima dimensione.

Esempio:

voidOnStart()
  {
//--- crea un array quadri-dimensionale
   double array[][5][2][4];
//--- imposta la grandezza della dimensione zero
   ArrayResize(array,10,10);
//--- stampa le dimensioni
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- riceve la grandezza della dimensione i
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- stampa
      PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
     }
//--- Risultato
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
  }