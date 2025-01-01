- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayRange
La funzione restituisce il numero di elementi nella dimensione selezionata dell'array.
int ArrayRange(
Parametri
array[]
[in] Array controllato.
rank_index
[in] Indice della dimensione.
Valore restituito
Numero di elementi nella selezionata dell'array.
Nota
Poiché gli indici iniziano da zero, il numero delle dimensioni di un array è una maggiore dell'indice dell'ultima dimensione.
Esempio:
voidOnStart()