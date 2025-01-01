- ObjectCreate
La funzione consente di visualizzare un testo in un array personalizzato (buffer) e restituisce il risultato di tale operazione. L'array è stato designato per creare la risorsa grafica.
Parametri
text
[in] Testo visualizzato che verrà scritto nel buffer. Solo un testo su una-riga viene visualizzato.
x
[in] Coordinata X del punto di ancoraggio del testo visualizzato.
y
[in] Coordinata Y del punto di ancoraggio del testo visualizzato.
ancora
[in] Il valore dei 9 predefiniti metodi di visualizzazione del luogo del punto di ancoramento del testo. Il valore viene impostato da una combinazione di due flags - flags di allineamento testo orizzontale e verticale. I nomi dei flags sono elencati nella Nota seguente.
data[]
[in] buffer, in cui il testo viene visualizzato. Il buffer viene utilizzato per creare la risorsa del grafico.
width
[in] Larghezza Buffer in pixel.
height
[in] Altezza Buffer in pixel.
color
[in] Colore testo.
color_format
[in] Il formato del colore viene impostato dal valore dell'enumerazione ENUM_COLOR_FORMAT.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false.
Nota
Il punto di ancoraggio specificato da anchor è una combinazione di due flag di allineamento testo orizzontale e verticale. Flags allineamento testo orizzontale:
- TA_LEFT - punto di ancoraggio sul lato sinistro del riquadro di delimitazione
- TA_CENTER - il punto di ancoraggio orizzontale si trova al centro del riquadro di delimitazione
- TA_RIGHT - punto di ancoraggio sul lato destro del riquadro di delimitazione
Flags allineamento testo verticale:
- TA_TOP - punto di ancoraggio sul lato superiore del riquadro di delimitazionee
- TA_VCENTER - punto di ancoraggio verticale si trova al centro del riquadro di delimitazione
- TA_BOTTOM - punto di ancoraggio sul lato inferiore del riquadro di delimitazione
Possibili combinazioni di flags e punti di ancoraggio specifici, sono mostrati nell'immagine.
Esempio:
//--- spessore ed altezza della tela (usata per il disegno)
