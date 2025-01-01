DocumentazioneSezioni
GlobalVariableTime

Restituisce l'orario dell' ultimo accesso alla variabile globale.

datetime  GlobalVariableTime(
   string  name      // nome
   );

Parametri

name

[in] Nome della variabile globale.

Valore restituito

La funzione restituisce l'ora dell'ultimo accesso alla variabile globale specificata. La chiamata di una variabile per ottenere il valore è anche considerata come un accesso ad essa. Per ottenere dettaggli sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Nota

Le variabili globali esistono nel terminale client per 4 settimane da quando sono state chiamate l'ultima volta. Dopo di che vengono automaticamente cancellati.

