MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariableTime
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableTime
Restituisce l'orario dell' ultimo accesso alla variabile globale.
datetime GlobalVariableTime(
Parametri
name
[in] Nome della variabile globale.
Valore restituito
La funzione restituisce l'ora dell'ultimo accesso alla variabile globale specificata. La chiamata di una variabile per ottenere il valore è anche considerata come un accesso ad essa. Per ottenere dettaggli sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Le variabili globali esistono nel terminale client per 4 settimane da quando sono state chiamate l'ultima volta. Dopo di che vengono automaticamente cancellati.
