- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Restituisce il contenuto della variabile del sistema _LastError.
int GetLastError();
Valore restituito
Restituisce il numero dell'ultimo errore che si è verificato durante l'esecuzione del programma mql5.
Nota
Dopo la chiamata della funzione, il contenuto di _LastError non viene resettato. Per resettare questa variabile, bisogna chiamare ResetLastError().
Esempio
