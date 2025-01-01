DocumentazioneSezioni
GetLastError

Restituisce il contenuto della variabile del sistema _LastError.

int  GetLastError();

Valore restituito

Restituisce il numero dell'ultimo errore che si è verificato durante l'esecuzione del programma mql5.

Nota

Dopo la chiamata della funzione, il contenuto di _LastError non viene resettato. Per resettare questa variabile, bisogna chiamare ResetLastError().

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlRates rates[1]={};   // visualizzare qui i dati della barra corrente
   
//--- intenzionalmente chiama una funzione con parametri inappropriati
   int res=CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT02rates);
   if(res!=2)
      PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d"resGetLastError());
 
//--- azzea l'ultimo codice errore prima di copiare i dati della barra corrente nella struttura MqlRates
   ResetLastError();
//--- se la funzione non funziona correttamente, il codice di errore sarà diverso da 0
   CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT01rates);
   Print("CopyRates() error "GetLastError());
     
//--- stampa l'array dei valori ottenuti
   ArrayPrint(rates);
  }

Vedi anche

Codici di Ritorno del Trade Server