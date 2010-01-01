- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
La funzione rimuove un handle indicatore e rilascia il blocco di calcolo dell'indicatore, se non è usato da nessun altro.
bool IndicatorRelease(
Valore restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false.
Nota
La funzione permette di rimuovere un handle indicatore, se è non è più necessario, risparmiando così memoria. L' handle viene rimosso immediatamente, il blocco di calcolo viene eliminato in un certo tempo (se non è più chiamato).
Quando si lavora nello strategy tester, la funzione IndicatorRelease() non viene eseguita.
Esempio:
//+--------------------------------------------------------------------------------+