DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoAccesso alle Timeseries ed IndicatoriIndicatorRelease 

IndicatorRelease

La funzione rimuove un handle indicatore e rilascia il blocco di calcolo dell'indicatore, se non è usato da nessun altro.

bool  IndicatorRelease(
   int       indicator_handle     // handle indicatore
   );

Valore restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false.

Nota

La funzione permette di rimuovere un handle indicatore, se è non è più necessario, risparmiando così memoria. L' handle viene rimosso immediatamente, il blocco di calcolo viene eliminato in un certo tempo (se non è più chiamato).

Quando si lavora nello strategy tester, la funzione IndicatorRelease() non viene eseguita.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Test_IndicatorRelease.mq5 |
//|                                      Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- parametri di input
input int                MA_Period=15;
input int                MA_shift=0;
input ENUM_MA_METHOD     MA_smooth=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;
//--- salverà l'handle indicatore
int MA_handle=INVALID_HANDLE;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell' Expert                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- crea l'handle indicatore
   MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,PRICE_CLOSE);
//--- elimina la variabile globale
   if(GlobalVariableCheck("MA_value"))
      GlobalVariableDel("MA_value");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione tick dell'Expert                                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- se il valore della variabile globale non esiste
   if(!GlobalVariableCheck("MA_value"))
     {
      //--- ottiene il valore dell'indicatore nelle ultime due barre
      if(MA_handle!=INVALID_HANDLE)
        {
         //--- array dinamico per i valori degli indicatori
         double values[];
         if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,values)==2 && values[0]!=EMPTY_VALUE)
           {
            //--- ricorda il valore della variabile globale sulla penultima barra
            if(GlobalVariableSet("MA_value",values[0]))
              {
               //--- libera l'handle dell'indicatore
               if(!IndicatorRelease(MA_handle))
                  Print("IndicatorRelease() fallito. Error ",GetLastError());
               else MA_handle=INVALID_HANDLE;
              }
            else
               Print("GlobalVariableSet fallito. Error ",GetLastError());
           }
        }
     }
//---
  }