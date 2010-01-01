IndicatorRelease

La funzione rimuove un handle indicatore e rilascia il blocco di calcolo dell'indicatore, se non è usato da nessun altro.

bool IndicatorRelease(

int indicator_handle

);

Valore restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false.

Nota

La funzione permette di rimuovere un handle indicatore, se è non è più necessario, risparmiando così memoria. L' handle viene rimosso immediatamente, il blocco di calcolo viene eliminato in un certo tempo (se non è più chiamato).

Quando si lavora nello strategy tester, la funzione IndicatorRelease() non viene eseguita.

Esempio: