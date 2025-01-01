//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- in un ciclo dalla lista di tutti gli ordini del conto

int total=OrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- ottenere il ticket dell'ordine nella lista tramite l'indice del ciclo

ulong ticket=OrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- ottenere il tipo di ordine e visualizzare l'intestazione per la lista delle proprietà stringa dell'ordine selezionato

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));

PrintFormat("String properties of an active pending order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- stampare tutte le proprietà stringa dell'ordine selezionato sotto l'intestazione

OrderPropertiesStringPrint(13);

}

/*

risultato:

String properties of an active pending order Sell Limit #2813781342:

Comment: Test OrderGetString

Symbol: EURUSD

External ID:

*/

}

//+----------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Visualizzare le proprietà stringa dell'ordine selezionato nel journal |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

//--- visualizzare il commento nel journal

OrderPropertyPrint("Comment:", header_width, ORDER_COMMENT);



//--- visualizzare nel journal un simbolo per il quale è stato effettuato l'ordine

OrderPropertyPrint("Symbol:", header_width, ORDER_SYMBOL);



//--- visualizzare l'ID dell'ordine in un sistema esterno nel journal

OrderPropertyPrint("External ID:", header_width, ORDER_EXTERNAL_ID);

}

//+------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Visualizzare il valore della proprietà stringa dell'ordine nel journal |

//+------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertyPrint(const string header, uint header_width, ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING property)

{

string value="";

if(!OrderGetString(property, value))

PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d", EnumToString(property), GetLastError());

else

{

//--- se la larghezza dell'intestazione passata alla funzione è uguale a zero, allora la larghezza sarà la dimensione della riga dell'intestazione + 1

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire la descrizione del tipo di ordine |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type: "+(string)type);

}

}