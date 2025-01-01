- OrderCalcMargin
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine, preselezionato utilizzando OrderGetTicket o OrderSelect. La proprietà dell'ordine deve essere di tipo stringa. Ci sono 2 varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
string OrderGetString(
2. Restituisce true o false, a seconda del successo della funzione. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile di destinazione passata per riferimento dall ultimo parametro.
bool OrderGetString(
Parametri
property_id
[in] Identificativo della proprietà dell'ordine. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.
string_var
[out] Variabile di tipo stringa che accetta il valore della proprietà richiesta.
Valore restituito
Valore di tipo stringa.
Nota
Non confondere i correnti ordini pendenti con le posizioni, che sono anche visualizzati nella scheda "Trade" del "BoxAttrezzi" del terminale client.
Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.
Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.
Per garantire la ricezione di nuovi dati su un ordine, si consiglia di chiamare OrderSelect() giusto prima di fare riferimento ad essi.
Esempio:
//+------------------------------------------------------------------+
