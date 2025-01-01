- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortArrayToString
Esso copia parte dell' array in una stringa restituita.
|
string ShortArrayToString(
Parametri
array[]
[in] Array di tipo ushort (analogo per tipo wchar_t).
start=0
[in] Posizione, dal quale comincia la copia, Default - 0.
count=-1
[in] Numero di elementi dell' array da copiare. Definisce la lunghezza di una stringa risultante. Il valore predefinito è -1, il che significa la copia fino alla fine dell'array, o fino a terminale 0.
Valore restituito
String.
Esempio:
|
#define ROW_SIZE 16
Vedi anche
StringToShortArray, CharArrayToString, L'uso di una tabella Codici