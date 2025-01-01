- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToInteger
La funzione converte una stringa contenente una rappresentazione simbolo di numero in numero di tipo long (intero).
|
long StringToInteger(
Parametri
valore
[in] Stringa contenente un numero.
Valore restituito
Valore di tipo long.
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
IntegerToString, Tipi Reali (double, float), Riduzione dei tipi