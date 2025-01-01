DocumentazioneSezioni
StringToInteger

La funzione converte una stringa contenente una rappresentazione simbolo di numero in numero di tipo long (intero).

long  StringToInteger(
   string  value      // stringa
   );

Parametri

valore

[in] Stringa contenente un numero.

Valore restituito

Valore di tipo long.

 

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- stringa da convertire
   string str = "12345.54321";
//--- convertire la stringa di input come un numero in una variabile di tipo long
   long converted=StringToInteger(str);
//-- visualizzare il numero ottenuto nel journal con la parte frazionata tagliata
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the integer number %I64d"strconverted);
   /*
  risultato:
   The string '12345.54321is converted to the integer number 12345
   */
  }

Vedi anche

