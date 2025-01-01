DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXContextClearDepth 

DXContextClearDepth

Cancella il buffer di profondità.

bool  DXContextClearDepth(
   int  context      // handle del contesto grafico 
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

La funzione DXContextClearDepth() può essere utilizzata per cancellare il buffer della profondità prima di eseguire il rendering del fotogramma successivo.