MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXContextClearDepth
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextClearDepth
Cancella il buffer di profondità.
|
bool DXContextClearDepth(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
La funzione DXContextClearDepth() può essere utilizzata per cancellare il buffer della profondità prima di eseguire il rendering del fotogramma successivo.