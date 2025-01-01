- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToCharArray
Copia dal punto di vista dei simboli una stringa convertita da Unicode ad ANSI, in un posto selezionato di un array di tipo uchar. Restituisce il numero di elementi copiati.
|
int StringToCharArray(
Parametri
text_string
[in] Stringa da copiare .
array[]
[out] Array di tipo uchar.
start=0
[in] Posizione da cui si avvia la copia. Default - 0.
count=-1
[in] Numero di elementi dell' array da copiare. Definisce lunghezza di una stringa risultante. Il valore predefinito è -1, il che significa la copia fino alla fine dell'array, o fino a terminale 0. Terminale 0 verrà anche copiato nell' array destinatario, in questo caso la grandezza di un array dinamico può essere aumentata, se necessario, per la dimensione della stringa. Se la grandezza dell' array dinamico supera la lunghezza della stringa, la dimensione dell' array non sarà ridotta.
codepage=CP_ACP
[in] Il valore del codice pagina. Per i codici pagina più usati, provvedere appropriate costanti.
Valore restituito
Numero di elementi copiati.
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
CharArrayToString, StringToShortArray, L'uso di una tabella Codici