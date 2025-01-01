//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- ottiene l'handle del grafico corrente

long handle=ChartID();

string comm="";

if(handle>0) // se con successo, addizionalmente imposta il grafico

{

//--- disabilita auto scroll

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- imposta uno slittamento dal bordo destro del grafico

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- disegna candele

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- impostare la modalità di visualizzazione per i volumi tick

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);



//--- prepara il testo per l'output in Comment()

comm="Slitta di 10 barre a destra dell'inizio dall' inizio dello storico";

//--- mostra commento

Comment(comm);

//--- slitta di 10 barre a destra dell'inizio dall' inizio dello storico

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);

//--- ottiene il numero della prima barra visibile sul grafico (numerazione come nelle timeseries)

long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

//--- aggiunge carattere di avanzamento riga

comm=comm+"\r

";

//--- aggiunge al commento

comm=comm+"La prima barra nel grafico è il numero "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

//--- mostra commento

Comment(comm);

//--- attendere 5 secondi per vedere come si muove il grafico

Sleep(5000);



//--- aggiunge al commento di testo

comm = comm +"\\ R \\ n"+"Slitta 10 barre a sinistra del bordo grafico a destra";

Comment(comm);

/ / --- Slitta 10 barre a sinistra del bordo grafico a destra

ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);

//--- ottiene il numero della prima barra visibile sul grafico (numerazione come nelle timeseries)

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La prima barra nel grafico è il numero "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- attendere 5 secondi per vedere come si muove il grafico

Sleep(5000);



//--- nuovo blocco di slittamento del grafico

comm=comm+"\r

"+"Scroll 300 bars to the right of the history start";

Comment(comm);

//--- slitta di 300 barre alla destra dell' inizio dello storico

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La prima barra nel grafico è il numero "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- attendere 5 secondi per vedere come si muove il grafico

Sleep(5000);



//--- nuovo blocco di slittamento del grafico

comm=comm+"\r

"+"Slitta di 300 barre a sinistra del bordo grafico a destra";

Comment(comm);

//--- slitta di 300 barre a sinistra del bordo grafico a destra

ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La prima barra nel grafico è il numero "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

}

}