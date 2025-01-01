|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
{
//--- ottiene l'handle del grafico corrente
long handle=ChartID();
string comm="";
if(handle>0) // se con successo, addizionalmente imposta il grafico
{
//--- disabilita auto scroll
ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- imposta uno slittamento dal bordo destro del grafico
ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
//--- disegna candele
ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//--- impostare la modalità di visualizzazione per i volumi tick
ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
//--- prepara il testo per l'output in Comment()
comm="Slitta di 10 barre a destra dell'inizio dall' inizio dello storico";
//--- mostra commento
Comment(comm);
//--- slitta di 10 barre a destra dell'inizio dall' inizio dello storico
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);
//--- ottiene il numero della prima barra visibile sul grafico (numerazione come nelle timeseries)
long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
//--- aggiunge carattere di avanzamento riga
comm=comm+"\r\n";
//--- aggiunge al commento
comm=comm+"La prima barra nel grafico è il numero "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
//--- mostra commento
Comment(comm);
//--- attendere 5 secondi per vedere come si muove il grafico
Sleep(5000);
//--- aggiunge al commento di testo
comm = comm +"\\ R \\ n"+"Slitta 10 barre a sinistra del bordo grafico a destra";
Comment(comm);
/ / --- Slitta 10 barre a sinistra del bordo grafico a destra
ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);
//--- ottiene il numero della prima barra visibile sul grafico (numerazione come nelle timeseries)
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"La prima barra nel grafico è il numero "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- attendere 5 secondi per vedere come si muove il grafico
Sleep(5000);
//--- nuovo blocco di slittamento del grafico
comm=comm+"\r\n"+"Scroll 300 bars to the right of the history start";
Comment(comm);
//--- slitta di 300 barre alla destra dell' inizio dello storico
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"La prima barra nel grafico è il numero "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- attendere 5 secondi per vedere come si muove il grafico
Sleep(5000);
//--- nuovo blocco di slittamento del grafico
comm=comm+"\r\n"+"Slitta di 300 barre a sinistra del bordo grafico a destra";
Comment(comm);
//--- slitta di 300 barre a sinistra del bordo grafico a destra
ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"La prima barra nel grafico è il numero "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
}
}