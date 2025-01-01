//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- ottenere il codice del motivo della deinitializzazione nella variabile 'reason'

int reason=UninitializeReason();

//--- creare una stringa messaggio con un motivo di deinitializzazione e inviare il messaggio al journal

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//-- con successo

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- creare una stringa messaggio con un codice motivo di deinitializzazione dalla variabile formale 'reason' e inviare il messaggio al journal

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+----------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce una descrizione del codice del motivo della deinitilizzazione |

//+----------------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- l'EA ha smesso di funzionare chiamando la funzione ExpertRemove()

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- programma rimosso dal grafico

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- programma ricompilato

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- simbolo o periodo del grafico modificato

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- grafico chiuso

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- input modificati dall'utente

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- un altro account è stato attivato o la riconnessione al server di trading e avvenuta a causa di modifiche nelle impostazioni dell'account

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- applicato un altro modello grafico

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- il gestore OnInit() restituisce un valore diverso da zero

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- terminale chiuso

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- motivo di deinitializzazione sconosciuto

return("Unknown reason");

}