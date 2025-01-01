Data ed Ora
Questo è il gruppo di funzioni per lavorare con dati di tipo datetime (un numero intero che rappresenta il numero di secondi trascorsi dall'ora 0 del 1 gennaio 1970).
Per organizzare contatori e timers ad alta risoluzione, utilizzare la funzione GetTickCount(), che produce valori in millisecondi.
|
Funzione
|
Azione
|
Restituisce l'ultimo orario conosciuto di server (orario della ricevuta dell'ultima quotazione) nel formato datetime
|
Restituisce l'ora attuale del calcolo del server di trade
|
Restituisce l'ora locale del computer in formato datetime
|
Restituisce GMT in formato datetime con l'ora legale dell' orario locale del computer, in cui il terminale client è in esecuzione
|
Restituisce il segno di switch dell'ora legale
|
Restituisce la corrente differenza tra l'orario GMT e l'ora del computer locale in secondi, tenendo in considerazione l'interruttore DST
|
Converte un valore datetime in una variabile di tipo struttura MqlDateTime
|
Converte una variabile di tipo struttura MqlDateTime in un valore datetime