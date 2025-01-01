DocumentazioneSezioni
Questo è il gruppo di funzioni per lavorare con dati di tipo datetime (un numero intero che rappresenta il numero di secondi trascorsi dall'ora 0 del 1 gennaio 1970).

Per organizzare contatori e timers ad alta risoluzione, utilizzare la funzione GetTickCount(), che produce valori in millisecondi.

Funzione

Azione

TimeCurrent

Restituisce l'ultimo orario conosciuto di server (orario della ricevuta dell'ultima quotazione) nel formato datetime

TimeTradeServer

Restituisce l'ora attuale del calcolo del server di trade

TimeLocal

Restituisce l'ora locale del computer in formato datetime

TimeGMT

Restituisce GMT in formato datetime con l'ora legale dell' orario locale del computer, in cui il terminale client è in esecuzione

TimeDaylightSavings

Restituisce il segno di switch dell'ora legale

TimeGMTOffset

Restituisce la corrente differenza tra l'orario GMT e l'ora del computer locale in secondi, tenendo in considerazione l'interruttore DST

TimeToStruct

Converte un valore datetime in una variabile di tipo struttura MqlDateTime

StructToTime

Converte una variabile di tipo struttura MqlDateTime in un valore datetime