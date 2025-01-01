- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseSelect
Seleziona un segnale da segnali, disponibili nel terminale per ulteriore lavorazione con esso.
|
bool SignalBaseSelect(
Parametri
index
[in] L'indice del segnale in base ai segnali di trading.
Valore restituito
Restituisce vero se ha successo, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().
Esempio:
|
void OnStart()