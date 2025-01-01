DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalBaseSelect 

SignalBaseSelect

Seleziona un segnale da segnali, disponibili nel terminale per ulteriore lavorazione con esso.

bool  SignalBaseSelect(
   int     index     // indice dei segnali
   );

Parametri

index

[in]  L'indice del segnale in base ai segnali di trading.

Valore restituito

Restituisce vero se ha successo, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().

Esempio:

void OnStart()
  {
//--- ottiene il numero totale di segnali nel terminale
   int total=SignalBaseTotal();
//--- elabora tutti i segnali
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      //--- seleziona il segnale per indice
      if(SignalBaseSelect(i))
        {
         //--- ottiene le proprietа del segnale
         long   id    =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID);          // id segnale
         long   pips  =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS);        // profitto in pips
         long   subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // numero di sottoscritti
         string name  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME);         // nome del segnale
         double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE);        // prezzo del segnale
         string curr  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY);     // signal currency
         //--- stampa tutti i segnali con profitto, gratuiti, con i sottoscritti
         if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)
            PrintFormat("id=%d, name=\"%s\", currency=%s, pips=%d, subscribers=%d",id,name,curr,pips,subscr);
        }
      else PrintFormat("Errore nella chiamata di SignalBaseSelect. Error code=%d",GetLastError());
     }
  }