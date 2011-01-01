//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderDelete.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Descrizione

#property description "Lo script mostra un esempio di uso di FolderDelete()."

#property description "Le prime due cartelle sono state create; una di esse è vuota, la seconda contiene un file."

#property description "Quando si prova ed eliminare la cartella non vuota, un errore viene restituito e l'avvertimento visualizzato."



//--- Mostra la finestra dei parametri di input quando inizia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di Input

input string firstFolder="empty"; // La cartella vuota

input string secondFolder="nonempty";// La cartella, nel quale un file è stato creato

string filename="delete_me.txt"; // Il nome del file che verrà creato nella cartella secondFolder

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- Scrive l'handle del file qui

int handle;

//--- Rileva in quale cartella stiamo lavorando

string working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- Il messaggio di debug

PrintFormat("working_folder=%s",working_folder);

//--- Prova a creare una cartella vuota relativa al percorso MQL5\Files

if(FolderCreate(firstFolder,0)) // 0 significa che stiamo lavorando nella cartella locale del terminale

{

//--- Introduce il percorso completo per la cartella creata

PrintFormat("La cartella %s è stata creata",working_folder+"\\"+firstFolder);

//--- Resetta il codice errore

ResetLastError();

}

else

PrintFormat("Fallimento nel creare la cartella %s. Codice errore %d",working_folder+"\\"+firstFolder, GetLastError());



//--- Ora crea una cartella non vuota usando la funzioneFileOpen()

string filepath=secondFolder+"\\"+filename; // Percorso al file che vogliamo aprire per scrivere in una cartella non esistente

handle=FileOpen(filepath,FILE_WRITE|FILE_TXT); // Flag FILE_WRITE in questo vaso è obbigatoria, vedi l'help per FileOpen

if(handle!=INVALID_HANDLE)

PrintFormat("Il file %s è stato aperto per la lettura",working_folder+"\\"+filepath);

else

PrintFormat("Fallimento nel creare il file %s nella cartella %s. Error code=",filename,secondFolder, GetLastError());



Comment(StringFormat("Prepare to delete folders %s and %s", firstFolder, secondFolder));

//--- Una piccola pausa di 5 secondi per leggere il messaggio nel chart

Sleep(5000); // Sleep() non può essere usato negli indicatori!



//--- Mostra una finestra e chiede all'utente

int choice=MessageBox(StringFormat("Vuoi eliminare le cartelle %s ed %s?", firstFolder, secondFolder),

"Eliminazione cartelle",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // Due bottoni - "Yes" e "No"



//--- Esegue un'azione a seconda della variante scelta

if(choice==IDYES)

{

//--- Elimina il commento dal chart

Comment("");

//--- Aggiunge il messaggio nel journal "Experts"

PrintFormat("Prova ad eliminare le cartelle %s ed %s",firstFolder, secondFolder);

ResetLastError();

//--- Elimina le cartelle vuote

if(FolderDelete(firstFolder))

//--- Il seguente messaggio dovrebbe apparire giacchè la cartella è vuota

PrintFormat("La cartella %s è stata eliminata con successo",firstFolder);

else

PrintFormat("Fallimento nell'eliminare la cartella %s. Codice errore=%d", firstFolder, GetLastError());



ResetLastError();

//--- Elimina la cartella che contiene il file

if(FolderDelete(secondFolder))

PrintFormat("La cartella %s è stata eliminata con successo", secondFolder);

else

//--- Il seguente messaggio dovrebbe apparire giacchè la cartella contiene un file

PrintFormat("Fallimento nell'eliminare la cartella %s. Codice Errore=%d", secondFolder, GetLastError());

}

else

Print("Eliminazione annullata");

//---

}