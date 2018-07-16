//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTrade_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



input int days=7; // profondità della cronistoria trade in giorni

//--- imposta i limiti della cronistoria trade nell'ambito globale

datetime start; // data di inizio per la cronistoria di trade nella cache

datetime end; // data di fine per la cronistoria di trade nella cache

//--- contatori globali

int orders; // numero di ordini attivi

int positions; // numero di posizioni aperte

int deals; // numero di affari nella cache della cronistoria di trade

int history_orders; // numero di ordini nella cache della cronistoria di trade

bool started=false; // flag di rilevanza contatore



//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

end=TimeCurrent();

start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

PrintFormat("Limiti della cronistoria da caricare: inizio -%s, fine - %s",

TimeToString(start),TimeToString(end));

InitCounters();

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| inizializzazione di contatori di posizione, ordine e trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void InitCounters()

{

ResetLastError();

//--- carica cronistoria

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Fallimento nel caricare la cronistoria da %s a %s nella cache. Codice errore: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- ottiene il valore corrente

orders=OrdersTotal();

positions=PositionsTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

history_orders=HistoryOrdersTotal();

started=true;

Print("Contatori di ordini, posizioni e affari inizializzati con successo");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| chiamata quando arriva un evento Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| esempio di elaborazione delle modifiche nel trade e nella cronistoria

//+------------------------------------------------------------------+

void SimpleTradeProcessor()

{

end=TimeCurrent();

ResetLastError();

//--- scarica la cronistoria di trading dall'intervallo specificato, nella cache del programma

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Fallimento nel caricare la cronistoria da %s a %s nella cache. Codice errore: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- ottiene i valori correnti

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_deals=HistoryDealsTotal();

int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();

//--- controlla se il numero di ordini attivi è stato modificato

if(curr_orders!=orders)

{

//--- il numero di ordini attivi è stato modificato

PrintFormat("Numero di ordini è stato cambiato. Il valore precedente è %d, il valore corrente è %d ",

orders,curr_orders);

//--- aggiorna il valore

orders=curr_orders;

}

//--- cambia il numero di posizioni aperte

if(curr_positions!=positions)

{

//--- il numero di posizioni aperte è stato cambiato

PrintFormat("Il numero di posizioni è stato cambiato Il valore precedente è %d, il valore corrente è %d ",

positions,curr_positions);

//--- aggiorna il valore

positions=curr_positions;

}

//--- cambia il numero di affari nella cache della cronistoria di trade

if(curr_deals!=deals)

{

//--- il numero di affari nella cache della cronologia di trade è stato modificato

PrintFormat("Il numero di affari è stato cambiato. Il valore precedente è %d, il valore corrente è %d ",

deals,curr_deals);

//--- aggiorna il valore

deals=curr_deals;

}

//--- cambio nel numero degli ordini storici nella cache della cronistoria di trade

if(curr_history_orders!=history_orders)

{

//--- il numero di ordini dello storico nella cache della cronistoria di trade commerciale è stato modificato

PrintFormat("Il numero di ordini nella cronistoria è stato cambiato. Il valore precedente è %d, il valore corrente è %d ",

history_orders,curr_history_orders);

//--- aggiornamento valore

history_orders=curr_history_orders;

}

//--- verifica se è necessario modificare i limiti della cronistoria di trade da richiedere nella cache

CheckStartDateInTradeHistory();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| modifica della data di inizio per la richiesta della cronistoria di trade

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckStartDateInTradeHistory()

{

/ --- intervallo iniziale, se dovessimo iniziare a lavorare in questo momento

datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

//--- assicurarsi che il limite iniziale della cronistoria di trade non sia andato

//--- più di 1 giorno oltre la data prevista

if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))

{

//--- corregge la data di inizio della cronistoria da caricare nella cache

start=curr_start;

PrintFormat("Nuovo limite iniziale della cronistoria di trade da caricare: start => %s",

TimeToString(start));

//--- ora ricarica la cronistoria degli scambi per l'intervallo aggiornato

HistorySelect(start,end);

//--- correggi l'ordine e i contatori dell'ordine nella cronistoria per ulteriori confronti

history_orders=HistoryOrdersTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Esempio di Output :

Limiti della cronistoria da caricare: inizio - 2018.07.16 18:11, fine 2018.07.23 18:11

I contatori di ordini, posizioni ed affari sono inizializzati con successo

Il numero di ordini è stato cambiato. Valore precedente 0, valore corrente 1

Il numero di ordini è stato cambiato. Valore precedente 1, valore corrente 0

Il numero di posizioni è stato cambiato. Valore precedente 0, valore corrente 1

Il numero di offerte è stato cambiato. Valore precedente 0, valore corrente 1

Il numero di ordini nella cronistoria è stato modificato. Valore precedente 0, valore corrente 1

*/