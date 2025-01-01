- ArrayBsearch
ArraySwap
Scambia il contenuto di due array dinamici dello stesso tipo. Per gli array multidimensionali, il numero di elementi in tutte le dimensioni tranne la prima, dovrebbe corrispondere.
|
bool ArraySwap(
Parametri
array1[]
[in][out] Array di tipo numerico.
array2[]
[in][out] Array di tipo numerico.
Valore di ritorno
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. In questo caso, GetLastError() restituisce il codice errore ERR_INVALID_ARRAY.
Nota
La funzione accetta array dinamici dello stesso tipo e delle stesse dimensioni tranne il primo. Per i tipi integer, il segno viene ignorato, vale a dire char== uchar)
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Guarda anche