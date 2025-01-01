DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLSetKernelArg 

CLSetKernelArg

Imposta un parametro per la funzione OpenCL.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,        // Handle al kernel di un programma OpenCL
   uint  arg_index,     // Il numero di argomenti della funzione OpenCL
   void  arg_value      // Codice sorgente
   );

Parametri

kernel

[in]  Handle al kernel di un programma OpenCL.

arg_index

[in] Il numero di l'argomento della funzione, la numerazione inizia da zero.

arg_value

[in] Il valore dell'argomento della funzione.

Valore restituito

Restituisce vero se ha successo, altrimenti restituisce false. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().

Nota

Al momento, vengono utilizzati i codici di errore seguenti:

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – handle non valido al kernel OpenCL.
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - errore interno di OpenCL.