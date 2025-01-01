MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLSetKernelArg
CLSetKernelArg
Imposta un parametro per la funzione OpenCL.
|
bool CLSetKernelArg(
Parametri
kernel
[in] Handle al kernel di un programma OpenCL.
arg_index
[in] Il numero di l'argomento della funzione, la numerazione inizia da zero.
arg_value
[in] Il valore dell'argomento della funzione.
Valore restituito
Restituisce vero se ha successo, altrimenti restituisce false. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().
Nota
Al momento, vengono utilizzati i codici di errore seguenti:
- ERR_INVALID_PARAMETER,
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – handle non valido al kernel OpenCL.
- ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - errore interno di OpenCL.