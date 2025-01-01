|
//-- parametri della risorsa grafica
string ExtResName="Resource";
int ExtResWidth=100;
int ExtResHeight=100;
uint ExtResData[];
int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
ResetLastError();
//-- impostare la dimensione dell'array dei pixel
if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- riempire l'array di pixel con un colore trasparente e creare una risorsa grafica basata su di esso
ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());
//--- controlla la risorsa grafica creata.
//-- ottenere i dati di tempo e prezzo della barra corrente
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- creare l'oggetto Bitmap utilizzando le coordinate del prezzo e del tempo dell'ultimo tick
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- impostare la larghezza e l'altezza dell'oggetto bitmap creato uguale alla larghezza e all'altezza della risorsa grafica.
//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- specificare la risorsa grafica precedentemente creata per l'oggetto bitmap come file immagine
//--- in questo caso, per indicare il nome della risorsa grafica usata, dobbiamo aggiungere "::" prima del suo nome
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);
//-- impostare il colore GreenYellow con la trasparenza di 200
uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//-- riempie l'intero array di pixel della risorsa grafica con il colore impostato
ArrayInitialize(ExtResData,clr);
//--- disegnare la griglia usando il colore DodgerBlue
for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)
LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)
LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
//--- aggiornare i dati delle risorse grafiche
Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);
//--- aspettare 3 secondi prima di eliminare la risorsa e l'oggetto grafico
Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");
Sleep(3000);
//--- salvare la risorsa nel file
ResetLastError();
if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))
{
Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- eliminare la risorsa e l'immagine dell'oggetto grafico
if(!ResourceFree("::"+ExtResName))
{
Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
{
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- ora creare l'oggetto "Etichetta grafica" usando le coordinate del prezzo e l'ora dell'ultimo tick spostato a sinistra dalla larghezza dell'immagine
//-- ottenere le coordinate dello schermo utilizzando il prezzo e l'ora dell'ultimo tick ricevuto in precedenza
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
obj_name="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- impostare le coordinate del prezzo e l'ora dell'ultimo tick, spostato a sinistra dalla larghezza dell'immagine, per l'oggetto etichetta grafica
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- specificare la risorsa, precedentemente salvata come immagine bmp, per l'oggetto etichetta grafica come file immagine
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");
//-- aggiornare il grafico
ChartRedraw();
//--- attender 3 secondi prima di cancellare l'oggetto etichetta grafica
Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");
Sleep(3000);
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Aggiornamento dei dati delle risorse grafiche |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//-- uscire se vengono passate dimensioni zero
if(width==0 || height==0)
return;
//-- aggiornare i dati delle risorse e ridisegnare il grafico
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tracciare una linea verticale |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)
{
int tmp;
//-- ordinare per Y
if(y1>y2)
{
tmp=y1;
y1 =y2;
y2 =tmp;
}
//-- linea al di fuori dei bordi dell'immagine
if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)
return;
//-- rimanere entro i bordi dell'immagine
if(y1<0)
y1=0;
if(y2>=ExtResHeight)
y2=ExtResHeight-1;
//-- tracciare la linea
int index=y1*ExtResWidth+x;
for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)
ExtResData[index]=clr;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tracciare una linea orizzontale |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)
{
int tmp;
//-- ordinare per X
if(x1>x2)
{
tmp=x1;
x1 =x2;
x2 =tmp;
}
//-- linea al di fuori dei bordi dell'immagine
if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)
return;
//-- rimanere entro i bordi dell'immagine
if(x1<0)
x1=0;
if(x2>=ExtResWidth)
x2=ExtResWidth-1;
//-- tracciare la linea
ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);
}