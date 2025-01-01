//-- parametri della risorsa grafica

string ExtResName="Resource";

int ExtResWidth=100;

int ExtResHeight=100;

uint ExtResData[];

int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

ResetLastError();

//-- impostare la dimensione dell'array dei pixel

if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- riempire l'array di pixel con un colore trasparente e creare una risorsa grafica basata su di esso

ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());



//--- controlla la risorsa grafica creata.

//-- ottenere i dati di tempo e prezzo della barra corrente

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- creare l'oggetto Bitmap utilizzando le coordinate del prezzo e del tempo dell'ultimo tick

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- impostare la larghezza e l'altezza dell'oggetto bitmap creato uguale alla larghezza e all'altezza della risorsa grafica.

//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- specificare la risorsa grafica precedentemente creata per l'oggetto bitmap come file immagine

//--- in questo caso, per indicare il nome della risorsa grafica usata, dobbiamo aggiungere "::" prima del suo nome

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);



//-- impostare il colore GreenYellow con la trasparenza di 200

uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//-- riempie l'intero array di pixel della risorsa grafica con il colore impostato

ArrayInitialize(ExtResData,clr);

//--- disegnare la griglia usando il colore DodgerBlue

for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)

LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)

LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

//--- aggiornare i dati delle risorse grafiche

Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);



//--- aspettare 3 secondi prima di eliminare la risorsa e l'oggetto grafico

Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");

Sleep(3000);



//--- salvare la risorsa nel file

ResetLastError();

if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))

{

Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- eliminare la risorsa e l'immagine dell'oggetto grafico

if(!ResourceFree("::"+ExtResName))

{

Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

{

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- ora creare l'oggetto "Etichetta grafica" usando le coordinate del prezzo e l'ora dell'ultimo tick spostato a sinistra dalla larghezza dell'immagine

//-- ottenere le coordinate dello schermo utilizzando il prezzo e l'ora dell'ultimo tick ricevuto in precedenza

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

obj_name="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- impostare le coordinate del prezzo e l'ora dell'ultimo tick, spostato a sinistra dalla larghezza dell'immagine, per l'oggetto etichetta grafica

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- specificare la risorsa, precedentemente salvata come immagine bmp, per l'oggetto etichetta grafica come file immagine

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");

//-- aggiornare il grafico

ChartRedraw();



//--- attender 3 secondi prima di cancellare l'oggetto etichetta grafica

Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");

Sleep(3000);

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Aggiornamento dei dati delle risorse grafiche |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//-- uscire se vengono passate dimensioni zero

if(width==0 || height==0)

return;

//-- aggiornare i dati delle risorse e ridisegnare il grafico

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tracciare una linea verticale |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)

{

int tmp;

//-- ordinare per Y

if(y1>y2)

{

tmp=y1;

y1 =y2;

y2 =tmp;

}

//-- linea al di fuori dei bordi dell'immagine

if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)

return;

//-- rimanere entro i bordi dell'immagine

if(y1<0)

y1=0;

if(y2>=ExtResHeight)

y2=ExtResHeight-1;

//-- tracciare la linea

int index=y1*ExtResWidth+x;

for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)

ExtResData[index]=clr;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tracciare una linea orizzontale |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)

{

int tmp;

//-- ordinare per X

if(x1>x2)

{

tmp=x1;

x1 =x2;

x2 =tmp;

}

//-- linea al di fuori dei bordi dell'immagine

if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)

return;

//-- rimanere entro i bordi dell'immagine

if(x1<0)

x1=0;

if(x2>=ExtResWidth)

x2=ExtResWidth-1;

//-- tracciare la linea

ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);

}