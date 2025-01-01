- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextCreate
Crea un contesto grafico per il rendering di fotogrammi di una grandezza specificata.
|
int DXContextCreate(
Parametri
width
[in] Larghezza della cornice in pixel.
height
[in] Altezza della cornice in pixel.
Valore di Ritorno
Un handle per un contesto creato oppure INVALID_HANDLE in caso di errore. Per ricevere un codice di errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().
Nota
Tutti gli oggetti grafici creati con le funzioni DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate e DXTextureCreate possono essere utilizzati solo nel contesto grafico in cui sono stati creati.
La grandezza del frame può essere successivamente modificata inDXContextSetSize().
Un handle creato che non è più in uso dovrebbe essere esplicitamente rilasciato dalla funzione DXRelease().