DXContextCreate

Crea un contesto grafico per il rendering di fotogrammi di una grandezza specificata.

int  DXContextCreate(
   uint  width,      // larghezza in pixel
   uint  height      // altezza in pixel
   );

Parametri

width

[in] Larghezza della cornice in pixel.

height

[in] Altezza della cornice in pixel.

Valore di Ritorno

Un handle per un contesto creato oppure INVALID_HANDLE in caso di errore. Per ricevere un codice di errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().

Nota

Tutti gli oggetti grafici creati con le funzioni DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate e DXTextureCreate possono essere utilizzati solo nel contesto grafico in cui sono stati creati.

La grandezza del frame può essere successivamente modificata inDXContextSetSize().

Un handle creato che non è più in uso dovrebbe essere esplicitamente rilasciato dalla funzione DXRelease().