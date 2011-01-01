DocumentazioneSezioni
iIchimoku

La funzione restituisce l'handle dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.

int  iIchimoku(
   string           symbol,            // nome simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // periodo
   int              tenkan_sen,        // periodo di Tenkan-sen
   int              kijun_sen,         // periodo di Kijun-sen
   int              senkou_span_b      // periodo di Senkou Span B
   );

Parametri

symbol

[in] Il nome del simbolo dello strumento finanziario, i cui dati devono essere utilizzati per calcolare l'indicatore. Il valore NULL significa il simbolo corrente.

period

[in] Il valore del periodo può essere uno dei valori ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa il corrente timefreame.

tenkan_sen

[in] Periodo medio per Tenkan Sen.

kijun_sen

[in] Periodo medio per Kijun Sen.

senkou_span_b

[in] Periodo medio per Senkou Span B.

Valore restituito

Restituisce l'handle di un indicatore tecnico specificato, in caso di fallimento restituisce INVALID_HANDLE. La memoria del computer può essere liberata da un indicatore che non è più utilizzato, utilizzando la funzione IndicatorRelease(), al quale l'handle indicatore viene passato.

Nota

I numeri di buffer: 0 - TENKANSEN_LINE, 1 - KIJUNSEN_LINE, 2 - SENKOUSPANA_LINE, 3 - SENKOUSPANB_LINE, 4 - CHIKOUSPAN_LINE.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Demo_iIchimoku.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicatore dimostra come ottenere i dati"
#property description "dei buffers indicatore per l'indicatore tecnico iIchimoku."
#property description "Il simbolo e timeframe usati per i calcoli dell'indicatore,"
#property description "vengono impostati dai parametri simbolo e periodo."
#property description "Il metodo per la creazione dell'handle è impostato attraverso il parametro 'type' (funzione type)."
#property description "Tutti gli altri parametri, proprio come nell' Ichimoku Kinko Hyo standard."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   4
//--- il tracciamento di Tenkan_sen
#property indicator_label1  "Tenkan_sen"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- il tracciamento di Kijun_sen
#property indicator_label2  "Kijun_sen"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- il tracciamento di Senkou_Span
#property indicator_label3  "Senkou Span A;Senkou Span B" // due campi verranno mostrati nella Finestra Dati
#property indicator_type3   DRAW_FILLING
#property indicator_color3  clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- il tracciamento di Chikou_Span
#property indicator_label4  "Chinkou_Span"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrLime
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Enumerazione dei metodi della creazione dell'handle                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iIchimoku,         // uso iIchimoku
   Call_IndicatorCreate    // usa IndicatorCreate
  };
//--- parametri di input
input Creation             type=Call_iIchimoku;       // tipo della funzione 
input int                  tenkan_sen=9;              // periodo di Tenkan-sen
input int                  kijun_sen=26;              // periodo di Kijun-sen
input int                  senkou_span_b=52;          // periodo di Senkou Span B
input string               symbol=" ";                // simbolo 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // timeframe
//--- buffer indicatore
double         Tenkan_sen_Buffer[];
double         Kijun_sen_Buffer[];
double         Senkou_Span_A_Buffer[];
double         Senkou_Span_B_Buffer[];
double         Chinkou_Span_Buffer[];
//--- variabile per memorizzare l'handle dell'indicatore iIchimoku
int    handle;
//--- variabile per memorizzare
string name=symbol;
//--- nome dell'indicatore sul grafico
string short_name;
//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo
int    bars_calculated=0;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- assegnazione di array di buffer indicatori
   SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- Imposta lo spostamento del canale Senkou Span delle barre kijun_sen in direzione futura
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- impostare uno slittamento per la linea Chikou Span non è necessario, in quanto i dati Chinkou Span
//--- sono già memorizzati con uno slittamento in iIchimoku
//--- determinare il simbolo per cui viene disegnato l'indicatore
   name=symbol;
//--- eliminare gli spazi a destra e a sinistra
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- se il risultato è zero nella lunghezza della stringa 'name'
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prende il simbolo del grafico indicatore a cui è attaccato
      name=_Symbol;
     }
//--- crea l'handle dell'indicatore
   if(type==Call_iIchimoku)
      handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   else
     {
      //--- riempie la struttura con i parametri dell'indicatore
      MqlParam pars[3];
      //--- pediodi e slittamenti delle linee dell' Alligator
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=tenkan_sen;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=kijun_sen;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=senkou_span_b;
      //--- crea l'handle
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
     }
//--- se l'handle non viene creato
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dice riguardo il fallimento e l'output del codice di errore
      PrintFormat("Fallimento nel creare l'handle dell'indicatore iIchimoku per il simbolo %s/%s, codice errore %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- l'indicatore si ferma precocemente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Mostra il simbolo/timeframe per cui è calcolato l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo
   short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
                           tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inizializzazione normale dell'indicatore    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- numero di valori copiati dall' indicatore iIchimoku
   int values_to_copy;
//--- determina il numero di valori calcolati in dell'indicatore
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() returned %d, error code %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- se è il primo inizio del calcolo dell'indicatore o se il numero di valori dell'indicatore iIchimoku è cambiato
//--- o se è necessario calcolare l'indicatore per due o più barre (significa che qualcosa è cambiato nello storico prezzi)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- se l' array Tenkan_sen_Buffer è maggiore del numero di valori dell'indicatore iIchimoku per il simbolo/periodo, allora non copiamo tutto 
      //--- altrimenti, copiamo meno della grandezza del buffer indicatore
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- vuol dire che non è la prima volta del calcolo dell'indicatore, e dopo l'ultima chiamata di OnCalculate() )
      //--- per il calcolo non viene aggiunta più di una barra
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- riempie gli array con valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo
//--- se FillArraysFromBuffer restituisce false, significa che l'informazione non è ancora pronta, chiude l'operazione
   if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
      kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- forma il messaggio
   string comm=StringFormat("%s ==>  Valore aggiornato nell'indicatore %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- visualizza il messaggio di servizio sul grafico
   Comment(comm);
//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo
   bars_calculated=calculated;
//--- restituisce il valore prev_calculated per la chiamata successiva
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie il buffer indicatore dall'indicatore iIchimoku                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[],     // buffer indicatore per la linea Tenkan-sen
                           double &kijun_sen_buffer[],      // buffer indicatore per la linea di the Kijun_sen
                           double &senkou_span_A_buffer[],  // buffer indicatore della linea Senkou Span A
                           double &senkou_span_B_buffer[],  // buffer indicatore della linea Senkou Span B
                           double &chinkou_span_buffer[],   // buffer indicatore della linea Chinkou Span
                           int senkou_span_shift,           // slittamento della linea Senkou Span direzione futura
                           int ind_handle,                  // handle dell'indicatore iIchimoku
                           int amount                       // numero di valori copiati
                           )
  {
//--- resetta codice errore
   ResetLastError();
//--- riempie una parte dell'array Tenkan_sen_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
 
//--- riempie una parte dell'array Kijun_sen_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
 
//--- riempie una parte dell'array Chinkou_Span_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 2
//--- se senkou_span_shift>0, la linea viene slittata in direzione futura di senkou_span_shift barre
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("3.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
 
//--- riempie una parte dell'array Senkou_Span_A_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 3
//--- se senkou_span_shift>0, la linea viene slittata in direzione futura di senkou_span_shift barre
   if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("4.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
 
//--- riempie una parte dell'array Senkou_Span_B_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0
//--- quando copiamo Span Chinkou, non abbiamo bisogno di prendere in considerazione lo shifti, in quanto i dati Span Chinkou
//--- sono già memorizzati con uno slittamento in iIchimoku  
   if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("5.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
//--- tutto è ok
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione deinizializzazione indicatore                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- cancella il grafico dopo aver eliminato l'indicatore
   Comment("");
  }