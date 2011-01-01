|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iIchimoku.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "L'indicatore dimostra come ottenere i dati"
#property description "dei buffers indicatore per l'indicatore tecnico iIchimoku."
#property description "Il simbolo e timeframe usati per i calcoli dell'indicatore,"
#property description "vengono impostati dai parametri simbolo e periodo."
#property description "Il metodo per la creazione dell'handle è impostato attraverso il parametro 'type' (funzione type)."
#property description "Tutti gli altri parametri, proprio come nell' Ichimoku Kinko Hyo standard."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 4
//--- il tracciamento di Tenkan_sen
#property indicator_label1 "Tenkan_sen"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- il tracciamento di Kijun_sen
#property indicator_label2 "Kijun_sen"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- il tracciamento di Senkou_Span
#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // due campi verranno mostrati nella Finestra Dati
#property indicator_type3 DRAW_FILLING
#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//--- il tracciamento di Chikou_Span
#property indicator_label4 "Chinkou_Span"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrLime
#property indicator_style4 STYLE_SOLID
#property indicator_width4 1
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Enumerazione dei metodi della creazione dell'handle |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iIchimoku, // uso iIchimoku
Call_IndicatorCreate // usa IndicatorCreate
};
//--- parametri di input
input Creation type=Call_iIchimoku; // tipo della funzione
input int tenkan_sen=9; // periodo di Tenkan-sen
input int kijun_sen=26; // periodo di Kijun-sen
input int senkou_span_b=52; // periodo di Senkou Span B
input string symbol=" "; // simbolo
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // timeframe
//--- buffer indicatore
double Tenkan_sen_Buffer[];
double Kijun_sen_Buffer[];
double Senkou_Span_A_Buffer[];
double Senkou_Span_B_Buffer[];
double Chinkou_Span_Buffer[];
//--- variabile per memorizzare l'handle dell'indicatore iIchimoku
int handle;
//--- variabile per memorizzare
string name=symbol;
//--- nome dell'indicatore sul grafico
string short_name;
//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo
int bars_calculated=0;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- assegnazione di array di buffer indicatori
SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- Imposta lo spostamento del canale Senkou Span delle barre kijun_sen in direzione futura
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- impostare uno slittamento per la linea Chikou Span non è necessario, in quanto i dati Chinkou Span
//--- sono già memorizzati con uno slittamento in iIchimoku
//--- determinare il simbolo per cui viene disegnato l'indicatore
name=symbol;
//--- eliminare gli spazi a destra e a sinistra
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- se il risultato è zero nella lunghezza della stringa 'name'
if(StringLen(name)==0)
{
//--- prende il simbolo del grafico indicatore a cui è attaccato
name=_Symbol;
}
//--- crea l'handle dell'indicatore
if(type==Call_iIchimoku)
handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
else
{
//--- riempie la struttura con i parametri dell'indicatore
MqlParam pars[3];
//--- pediodi e slittamenti delle linee dell' Alligator
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=tenkan_sen;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=kijun_sen;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=senkou_span_b;
//--- crea l'handle
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
}
//--- se l'handle non viene creato
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- dice riguardo il fallimento e l'output del codice di errore
PrintFormat("Fallimento nel creare l'handle dell'indicatore iIchimoku per il simbolo %s/%s, codice errore %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- l'indicatore si ferma precocemente
return(INIT_FAILED);
}
//--- Mostra il simbolo/timeframe per cui è calcolato l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo
short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inizializzazione normale dell'indicatore
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- numero di valori copiati dall' indicatore iIchimoku
int values_to_copy;
//--- determina il numero di valori calcolati in dell'indicatore
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() returned %d, error code %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- se è il primo inizio del calcolo dell'indicatore o se il numero di valori dell'indicatore iIchimoku è cambiato
//--- o se è necessario calcolare l'indicatore per due o più barre (significa che qualcosa è cambiato nello storico prezzi)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- se l' array Tenkan_sen_Buffer è maggiore del numero di valori dell'indicatore iIchimoku per il simbolo/periodo, allora non copiamo tutto
//--- altrimenti, copiamo meno della grandezza del buffer indicatore
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- vuol dire che non è la prima volta del calcolo dell'indicatore, e dopo l'ultima chiamata di OnCalculate() )
//--- per il calcolo non viene aggiunta più di una barra
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- riempie gli array con valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo
//--- se FillArraysFromBuffer restituisce false, significa che l'informazione non è ancora pronta, chiude l'operazione
if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- forma il messaggio
string comm=StringFormat("%s ==> Valore aggiornato nell'indicatore %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- visualizza il messaggio di servizio sul grafico
Comment(comm);
//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo
bars_calculated=calculated;
//--- restituisce il valore prev_calculated per la chiamata successiva
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie il buffer indicatore dall'indicatore iIchimoku |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // buffer indicatore per la linea Tenkan-sen
double &kijun_sen_buffer[], // buffer indicatore per la linea di the Kijun_sen
double &senkou_span_A_buffer[], // buffer indicatore della linea Senkou Span A
double &senkou_span_B_buffer[], // buffer indicatore della linea Senkou Span B
double &chinkou_span_buffer[], // buffer indicatore della linea Chinkou Span
int senkou_span_shift, // slittamento della linea Senkou Span direzione futura
int ind_handle, // handle dell'indicatore iIchimoku
int amount // numero di valori copiati
)
{
//--- resetta codice errore
ResetLastError();
//--- riempie una parte dell'array Tenkan_sen_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
{
//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
return(false);
}
//--- riempie una parte dell'array Kijun_sen_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 1
if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
{
//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
return(false);
}
//--- riempie una parte dell'array Chinkou_Span_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 2
//--- se senkou_span_shift>0, la linea viene slittata in direzione futura di senkou_span_shift barre
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
{
//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
PrintFormat("3.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
return(false);
}
//--- riempie una parte dell'array Senkou_Span_A_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 3
//--- se senkou_span_shift>0, la linea viene slittata in direzione futura di senkou_span_shift barre
if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
{
//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
PrintFormat("4.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
return(false);
}
//--- riempie una parte dell'array Senkou_Span_B_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0
//--- quando copiamo Span Chinkou, non abbiamo bisogno di prendere in considerazione lo shifti, in quanto i dati Span Chinkou
//--- sono già memorizzati con uno slittamento in iIchimoku
if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
{
//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
PrintFormat("5.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());
//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
return(false);
}
//--- tutto è ok
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione deinizializzazione indicatore |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- cancella il grafico dopo aver eliminato l'indicatore
Comment("");
}