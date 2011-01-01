//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iIchimoku.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "L'indicatore dimostra come ottenere i dati"

#property description "dei buffers indicatore per l'indicatore tecnico iIchimoku."

#property description "Il simbolo e timeframe usati per i calcoli dell'indicatore,"

#property description "vengono impostati dai parametri simbolo e periodo."

#property description "Il metodo per la creazione dell'handle è impostato attraverso il parametro 'type' (funzione type)."

#property description "Tutti gli altri parametri, proprio come nell' Ichimoku Kinko Hyo standard."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 4

//--- il tracciamento di Tenkan_sen

#property indicator_label1 "Tenkan_sen"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- il tracciamento di Kijun_sen

#property indicator_label2 "Kijun_sen"

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color2 clrBlue

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//--- il tracciamento di Senkou_Span

#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // due campi verranno mostrati nella Finestra Dati

#property indicator_type3 DRAW_FILLING

#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle

#property indicator_style3 STYLE_SOLID

#property indicator_width3 1

//--- il tracciamento di Chikou_Span

#property indicator_label4 "Chinkou_Span"

#property indicator_type4 DRAW_LINE

#property indicator_color4 clrLime

#property indicator_style4 STYLE_SOLID

#property indicator_width4 1

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Enumerazione dei metodi della creazione dell'handle |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iIchimoku, // uso iIchimoku

Call_IndicatorCreate // usa IndicatorCreate

};

//--- parametri di input

input Creation type=Call_iIchimoku; // tipo della funzione

input int tenkan_sen=9; // periodo di Tenkan-sen

input int kijun_sen=26; // periodo di Kijun-sen

input int senkou_span_b=52; // periodo di Senkou Span B

input string symbol=" "; // simbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // timeframe

//--- buffer indicatore

double Tenkan_sen_Buffer[];

double Kijun_sen_Buffer[];

double Senkou_Span_A_Buffer[];

double Senkou_Span_B_Buffer[];

double Chinkou_Span_Buffer[];

//--- variabile per memorizzare l'handle dell'indicatore iIchimoku

int handle;

//--- variabile per memorizzare

string name=symbol;

//--- nome dell'indicatore sul grafico

string short_name;

//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo

int bars_calculated=0;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- assegnazione di array di buffer indicatori

SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);

//--- Imposta lo spostamento del canale Senkou Span delle barre kijun_sen in direzione futura

PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);

//--- impostare uno slittamento per la linea Chikou Span non è necessario, in quanto i dati Chinkou Span

//--- sono già memorizzati con uno slittamento in iIchimoku

//--- determinare il simbolo per cui viene disegnato l'indicatore

name=symbol;

//--- eliminare gli spazi a destra e a sinistra

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- se il risultato è zero nella lunghezza della stringa 'name'

if(StringLen(name)==0)

{

//--- prende il simbolo del grafico indicatore a cui è attaccato

name=_Symbol;

}

//--- crea l'handle dell'indicatore

if(type==Call_iIchimoku)

handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);

else

{

//--- riempie la struttura con i parametri dell'indicatore

MqlParam pars[3];

//--- pediodi e slittamenti delle linee dell' Alligator

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=tenkan_sen;

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=kijun_sen;

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=senkou_span_b;

//--- crea l'handle

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);

}

//--- se l'handle non viene creato

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- dice riguardo il fallimento e l'output del codice di errore

PrintFormat("Fallimento nel creare l'handle dell'indicatore iIchimoku per il simbolo %s/%s, codice errore %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- l'indicatore si ferma precocemente

return(INIT_FAILED);

}

//--- Mostra il simbolo/timeframe per cui è calcolato l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo

short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),

tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- inizializzazione normale dell'indicatore

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- numero di valori copiati dall' indicatore iIchimoku

int values_to_copy;

//--- determina il numero di valori calcolati in dell'indicatore

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() returned %d, error code %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- se è il primo inizio del calcolo dell'indicatore o se il numero di valori dell'indicatore iIchimoku è cambiato

//--- o se è necessario calcolare l'indicatore per due o più barre (significa che qualcosa è cambiato nello storico prezzi)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- se l' array Tenkan_sen_Buffer è maggiore del numero di valori dell'indicatore iIchimoku per il simbolo/periodo, allora non copiamo tutto

//--- altrimenti, copiamo meno della grandezza del buffer indicatore

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- vuol dire che non è la prima volta del calcolo dell'indicatore, e dopo l'ultima chiamata di OnCalculate() )

//--- per il calcolo non viene aggiunta più di una barra

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- riempie gli array con valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo

//--- se FillArraysFromBuffer restituisce false, significa che l'informazione non è ancora pronta, chiude l'operazione

if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,

kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- forma il messaggio

string comm=StringFormat("%s ==> Valore aggiornato nell'indicatore %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- visualizza il messaggio di servizio sul grafico

Comment(comm);

//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo

bars_calculated=calculated;

//--- restituisce il valore prev_calculated per la chiamata successiva

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riempie il buffer indicatore dall'indicatore iIchimoku |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // buffer indicatore per la linea Tenkan-sen

double &kijun_sen_buffer[], // buffer indicatore per la linea di the Kijun_sen

double &senkou_span_A_buffer[], // buffer indicatore della linea Senkou Span A

double &senkou_span_B_buffer[], // buffer indicatore della linea Senkou Span B

double &chinkou_span_buffer[], // buffer indicatore della linea Chinkou Span

int senkou_span_shift, // slittamento della linea Senkou Span direzione futura

int ind_handle, // handle dell'indicatore iIchimoku

int amount // numero di valori copiati

)

{

//--- resetta codice errore

ResetLastError();

//--- riempie una parte dell'array Tenkan_sen_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)

{

//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore

PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());

//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato

return(false);

}



//--- riempie una parte dell'array Kijun_sen_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 1

if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)

{

//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore

PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());

//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato

return(false);

}



//--- riempie una parte dell'array Chinkou_Span_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 2

//--- se senkou_span_shift>0, la linea viene slittata in direzione futura di senkou_span_shift barre

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)

{

//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore

PrintFormat("3.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());

//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato

return(false);

}



//--- riempie una parte dell'array Senkou_Span_A_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 3

//--- se senkou_span_shift>0, la linea viene slittata in direzione futura di senkou_span_shift barre

if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)

{

//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore

PrintFormat("4.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());

//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato

return(false);

}



//--- riempie una parte dell'array Senkou_Span_B_Buffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0

//--- quando copiamo Span Chinkou, non abbiamo bisogno di prendere in considerazione lo shifti, in quanto i dati Span Chinkou

//--- sono già memorizzati con uno slittamento in iIchimoku

if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)

{

//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore

PrintFormat("5.Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iIchimoku, codice errore %d",GetLastError());

//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato

return(false);

}

//--- tutto è ok

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione indicatore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- cancella il grafico dopo aver eliminato l'indicatore

Comment("");

}