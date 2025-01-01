DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalBaseGetString 

SignalBaseGetString

Restituisce il valore della proprietà di tipo string per il segnale selezionato.

string  SignalBaseGetString(
   ENUM_SIGNAL_BASE_STRING     property_id,     // identificatore proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore proprietà del Segnale. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_SIGNAL_BASE_STRING.

Valore restituito

Il valore della proprietà di tipo string del segnale selezionato.