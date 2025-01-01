MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureStrutture DatiStruttura Dati dello Storico
- Struttura del Tipo Data
- Struttura dei parametri di Input
- Struttura Dati dello Storico
- Struttura del Depth of Market
- Struttura Richiesta di Trade
- Struttura di Risultati di Richiesta Controllo
- Struttura di un Risultato di Richiesta di Trade
- Struttura di una Transazione di Trade
- Struttura per i Prezzi Correnti
- Economic Сalendar structures
MqlRates
Questa struttura memorizza le informazioni sui prezzi, i volumi e lo spread.
|
struct MqlRates
Esempio:
|
voidOnStart()
Vedi anche