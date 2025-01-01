DocumentazioneSezioni
MqlRates 

MqlRates

Questa struttura memorizza le informazioni sui prezzi, i volumi e lo spread.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // Orario di inizio del periodo
   double   open;         // Prezzo di apertura
   double   high;         // Il prezzo più alto del periodo
   double   low;          // Il prezzo più basso del periodo
   double   close;        // Prezzo close
   long     tick_volume;  // Volume Tick
   int      spread;       // Spread
   long     real_volume;  // Volume Trade
  };

Esempio:

voidOnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
   if(copied<=0)
      Print("Errore nella copia dei dati dei prezzi ",GetLastError());
   else Print("Copiate ",ArraySize(rates)," barre");
  }

Vedi anche

CopyRates, Accesso al TimeSeries