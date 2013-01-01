//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteDouble.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale

input string InpSymbolName="EURJPY"; // coppia di valute

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // time frame

input int InpMAPeriod=10; // periodo smoothing

input int InpMAShift=0; // slittamento indicatore

input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // tipo di smoothing

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // tipo di prezzo

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inizio copiatura dati

//--- parameters for writing data to the file

input string InpFileName="MA.csv"; // nome del file

input string InpDirectoryName="Data"; // nome directory

//| Funzione di avvio del programma Script |

voidOnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double ma_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- riceve l'handle dell'indicatore MA

ResetLastError();

int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);

if(ma_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- fallimento nel ricevere l'handle dell'indicatore

PrintFormat("Errore quando si è ricevuto l'handle indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- essendo nel ciclo finché l'indicatore calcola tutti i valori

while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)

Sleep(20); // una pausa per consentire all'indicatore di calcolare tutti i suoi valori

PrintFormat("I valori dell'indicatore che iniziano da %s verranno scritti nel file",TimeToString(InpDateStart));

//--- copia i valori indicatore

ResetLastError();

if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dell'indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copia l'orario di arrivo delle barre appropriate

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- riceve la grandezza del buffer

size=ArraySize(ma_buff);

//--- libera la memoria occupata per l'indicatore

IndicatorRelease(ma_handle);

//--- apre il file per la scrittura dei valori indicatore (se il file è assente, verrà creato automaticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("il file %s è disponibile per la scrittura",InpFileName);

PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- prima, scrive la grandezza del campione dati

FileWriteDouble(file_handle,(double)size);

//--- scrive l'orario ed il valore dell'indicatore nel file

for(int i=0;i<size;i++)

{

FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);

FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);

}

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());

}