FileWriteDouble

La funzione scrive il valore di un parametro double ad un file-bin, a partire dalla posizione corrente del puntatore del file.

uint  FileWriteDouble(
   int     file_handle,     // File handle
   double  value            // Valore da scrivere
   );

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

valore

[in]   Il valore di tipo double.

Valore restituito

In caso di successo la funzione restituisce il numero di byte scritti (in questo caso sizeof(double)=8). Il puntatore del file viene spostato dello stesso numero di byte.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//|                                      Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale
input string             InpSymbolName="EURJPY";           // coppia di valute
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // time frame
input int                InpMAPeriod=10;                   // periodo smoothing
input int                InpMAShift=0;                     // slittamento indicatore
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;             // tipo di smoothing
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // tipo di prezzo
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inizio copiatura dati
//--- parameters for writing data to the file
input string             InpFileName="MA.csv";    // nome del file
input string             InpDirectoryName="Data"// nome directory
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   ma_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- riceve l'handle dell'indicatore MA
   ResetLastError();
   int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- fallimento nel ricevere l'handle dell'indicatore
      PrintFormat("Errore quando si è ricevuto l'handle indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- essendo nel ciclo finché l'indicatore calcola tutti i valori
   while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
      Sleep(20); // una pausa per consentire all'indicatore di calcolare tutti i suoi valori
   PrintFormat("I valori dell'indicatore che iniziano da %s verranno scritti nel file",TimeToString(InpDateStart));
//--- copia i valori indicatore
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dell'indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copia l'orario di arrivo delle barre appropriate
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- riceve la grandezza del buffer
   size=ArraySize(ma_buff);
//--- libera la memoria occupata per l'indicatore
   IndicatorRelease(ma_handle);
//--- apre il file per la scrittura dei valori indicatore (se il file è assente, verrà creato automaticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("il file %s è disponibile per la scrittura",InpFileName);
      PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- prima, scrive la grandezza del campione dati
      FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
      //--- scrive l'orario ed il valore dell'indicatore nel file
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
        }
      //--- chiude il file
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

