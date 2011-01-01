//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderClean.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Descrizione

#property description "Lo script mostra un esempio di uso di FolderClean()."

#property description "Prima, i file vengono creati nella cartella specificata usando la funzione FileOpen()."

#property description "Quindi, prima che i file vengano eliminati, un avviso viene mostrato usando il MessageBox()."



//--- Mostra la finestra di dialogo dei parametri di input quando inizia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di Input

input string foldername="demo_folder"; // Crea una cartella in MQL5/Files/

input int files=5; // Il numero di file per creare ed eliminare

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

string name="testfile";

//--- Prima apre o crea i file nella cartella dati del terminale

for(int N=0;N<files;N++)

{

//--- Il nome del file in forma di 'demo_folder\testfileN.txt'

string filemane=StringFormat("%s\\%s%d.txt",foldername,name,N);

//--- Apre il file con il flag per la scrittura, in questo caso, la cartella 'demo_folder' verrà creata automaticamente

int handle=FileOpen(filemane,FILE_WRITE);

//--- Rileva se la funzione FileOpen() ha avuto successo

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Fallimento nel creare il file %s. Error code",filemane,GetLastError());

ResetLastError();

}

else

{

PrintFormat("Il file %s è stato aperto con successo",filemane);

//--- Il file aperto non serve più, quindi viene chiuso

FileClose(handle);

}

}



//--- Controlla il numero di file nella cartella

int k=FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0);

PrintFormat("La cartella %s contiene in totale %d file",foldername,k);



//--- Mostra una finestra per chiedere all'utente

int choice=MessageBox(StringFormat("Stai per eliminare %d file dalla cartella %s. Sei sicuro di voler continuare?",foldername,k),

"Elimina i file dalla cartella",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // Due bottoni - "Si" e "No" ("Yes" e "No")

ResetLastError();



//--- Esegue l'azione a seconda della variante selezionata

if(choice==IDYES)

{

//--- Inizia ad eliminare i file

PrintFormat("Prova ad eliminare tutti i file dalla cartella %s",foldername);

if(FolderClean(foldername,0))

PrintFormat("I file sono stati eliminati con successo, %d file rimasti nella cartella %s",

foldername,

FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0));

else

PrintFormat("Fallimento nell'eliminare i file dalla cartella %s. Codice errore %d",foldername,GetLastError());

}

else

PrintFormat("Eliminazione annullata");

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il numero di file nella cartella specificata |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int FilesInFolder(string path,int flag)

{

int count=0;

long handle;

string filename;

//---

handle=FileFindFirst(path,filename,flag);

//--- Se almeno un file viene trovato, cerca per più file

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- Mostra il nome del file

PrintFormat("Il file %s è stato trovato",filename);

//--- Incrementa il contatore dei file/cartelle trovati

count++;

//--- Inizia la ricerca in tutti i file/cartelle

while(FileFindNext(handle,filename))

{

PrintFormat("Il file %s è stato trovato",filename);

count++;

}

//--- Non dimenticare di chiudere l'handle di ricerca una volta completata

FileFindClose(handle);

}

else // Fallimento nell'ottenere l'handle

{

PrintFormat("Ricerca file nella cartella %s fallita",path);

}

//--- Restituisce il risultato

return count;

}