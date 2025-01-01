TimeLocal
Restituisce l'ora locale di un computer, in cui il terminale client è in esecuzione. Ci sono due varianti della funzione.
Chiamata senza parametri
datetime TimeLocal();
Chiamata con parametro di tipo MqlDateTime
datetime TimeLocal(
Parametri
dt_struct
[out] Variabile di tipo struttura MqlDateTime.
Valore restituito
Valore di tipo datetime
Nota
Se la variabile MqlDateTime di tipo struttura è stata passata come parametro, viene riempita di conseguenza.
Per organizzare contatori e timers ad alta risoluzione, utilizzare la funzione GetTickCount(), che produce valori in millisecondi.
Durante il test nel tester di strategia, TimeLocal() è sempre uguale a TimeCurrent() ora del server simulata. <segmento 0241 >
Esempio:
void OnStart()