Calendario Economico

2025.09.22 08:30, HKD, IPC a/a
, Effettiva: 1.1%, Previsione: 0.6%, Precedente: 1.0%
2025.09.22 12:30, CAD, IPPI m/m
, Effettiva: 0.5%, Previsione: 0.6%, Precedente: 0.7%
2025.09.22 12:30, CAD, IPPI a/a
, Effettiva: 4.0%, Previsione: 3.3%, Precedente: 2.6%
2025.09.22 12:30, CAD, RMPI m/m
, Effettiva: -0.6%, Previsione: 1.2%, Precedente: 0.3%
2025.09.22 12:30, CAD, RMPI a/a
, Effettiva: 3.2%, Previsione: 8.6%, Precedente: 0.7%
2025.09.22 21:00, KRW, IPP m/m
, Effettiva: -0.1%, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.4%
2025.09.22 21:00, KRW, IPP a/a
, Effettiva: 0.6%, Previsione: 1.1%, Precedente: 0.5%
2025.09.22 22:00, EUR, Saldo Commerciale
, Effettiva: €-4.009 B, Previsione: €-3.881 B, Precedente: €-3.588 B
2025.09.23 00:00, JPY, Giorno dell'Equinozio d'Autunno
2025.09.23 05:00, SGD, IPC a/a
, Effettiva: 0.5%, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.6%
2025.09.23 12:30, USD, Conto Corrente
, Effettiva: $-251.312 B, Previsione: $-406.051 B, Precedente: $-439.822 B
2025.09.24 00:00, ZAR, Giornata del Patrimonio
2025.09.24 07:00, EUR, IPP a/a
, Effettiva: -1.5%, Previsione: 1.7%, Precedente: 0.3%
2025.09.24 12:00, MXN, IPC Metà Mese m/m
, Effettiva: 0.18%, Previsione: 0.02%, Precedente: -0.02%
2025.09.24 14:00, USD, Vendita di Nuove Case
, Effettiva: 0.800 M, Previsione: 0.692 M, Precedente: 0.664 M
2025.09.24 17:30, BRL, Flussi di valuta estera
, Effettiva: $-0.659 B, Previsione: $0.872 B, Precedente: $-0.163 B
2025.09.25 06:00, SEK, IPP m/m
, Effettiva: 0.5%, Previsione: 1.1%, Precedente: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP a/a
, Effettiva: -0.7%, Previsione: 3.8%, Precedente: -0.6%
2025.09.25 08:30, HKD, Esportazioni a/a
, Effettiva: 14.5%, Previsione: 12.8%, Precedente: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, Importazioni a/a
, Effettiva: 11.5%, Previsione: 14.0%, Precedente: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Saldo Commerciale
, Effettiva: HK$-25.400 B, Previsione: HK$-33.157 B, Precedente: HK$-34.100 B
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP m/m
, Previsione: 1.2%, Precedente: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP a/a
, Previsione: 2.1%, Precedente: 1.5%
2025.09.25 12:30, USD, PIL trim./trim.
, Effettiva: 3.8%, Previsione: 3.3%, Precedente: 3.3%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI a/a
, Effettiva: 2.5%, Previsione: 3.1%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo Core CPI a/a
, Effettiva: 2.5%, Previsione: 2.9%, Precedente: 2.5%
2025.09.26 07:00, EUR, PIL trim./trim.
, Effettiva: 0.8%, Previsione: 0.7%, Precedente: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, PIL a/a
, Effettiva: 3.1%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.8%
2025.09.26 08:00, EUR, Business Confidence
, Effettiva: 87.3, Previsione: 87.5, Precedente: 87.3
2025.09.26 11:30, BRL, Conto Corrente
, Effettiva: $-4.669 B, Previsione: $-5.717 B, Precedente: $-7.067 B
2025.09.26 12:00, MXN, Saldo Commerciale
, Previsione: $0.244 B, Precedente: $0.296 B
2025.09.26 12:30, CAD, PIL m/m
, Effettiva: 0.2%, Previsione: -0.7%, Precedente: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, PIL a/a
, Effettiva: 0.9%, Previsione: 0.9%, Precedente: 0.9%
2025.09.26 12:30, USD, Spesa Personale m/m
, Effettiva: 0.6%, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, PCE Reale m/m
, Effettiva: 0.3%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.4%
2025.09.26 15:00, CAD, Saldo di bilancio
, Previsione: $0.333 B, Precedente: $3.629 B
2025.09.29 07:00, EUR, IPC m/m
, Previsione: -0.2%, Precedente: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC a/a
, Previsione: 2.7%, Precedente: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, HICP m/m
, Previsione: 0.5%, Precedente: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPCA a/a
, Previsione: 2.7%, Precedente: 2.7%
2025.09.29 16:00, SGD, Prestiti Bancari
, Previsione: S$861.124 B, Precedente: S$854.020 B