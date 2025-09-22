Cos'è il Calendario Economico? Il Calendario Economico è un'agenda di eventi economici importanti e pubblicazioni che influiscono sui mercati finanziari. Comprende informazioni sui tassi di interesse, relazioni sull'occupazione, sull'inflazione e su altri indicatori chiave. Con il calendario integrato e un widget speciale per MetaTrader 5, è possibile rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie e prendere decisioni di trading informate rapidamente.

Come leggere il Calendario Economico del Forex? Il Calendario Economico mostra l'ora, la data e l'importanza delle notizie e delle statistiche economiche che incidono sul mercato dei cambi. Assicurati di prestare attenzione alle previsioni e ai valori effettivi, nonché all'importanza dell'evento (basso, medio o alto). Il calendario integrato di MetaTrader 5 e il comodo widget consentono ai trader di tenere traccia facilmente di tali eventi direttamente nel terminale di trading o sui loro siti web.