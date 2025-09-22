Calendario Economico

CalendarioSezioni
Si tratta di uno strumento indispensabile per l'analisi fondamentale dei mercati finanziari basata sulle notizie economiche. Più di 900 indici delle più grandi economie del mondo si basano su dati in tempo reale raccolti da fonti pubbliche.
2025.09.22 08:30, HKD, IPC a/a, Effettiva: 1.1%, Previsione: 0.6%, Precedente: 1.0%
2025.09.22 11:30, BRL, Rapporto Focus Market della BCB
2025.09.22 12:30, CAD, IPPI m/m, Effettiva: 0.5%, Previsione: 0.6%, Precedente: 0.7%
2025.09.22 12:30, CAD, IPPI a/a, Effettiva: 4.0%, Previsione: 3.3%, Precedente: 2.6%
2025.09.22 12:30, CAD, RMPI m/m, Effettiva: -0.6%, Previsione: 1.2%, Precedente: 0.3%
2025.09.22 12:30, CAD, RMPI a/a, Effettiva: 3.2%, Previsione: 8.6%, Precedente: 0.7%
2025.09.22 12:30, GBP, BoE MPC Member Pill Speech
2025.09.22 12:30, USD, Indice di Attività Nazionale della Fed di Chicago, Effettiva: -0.12, Previsione: 0.07, Precedente: -0.28
2025.09.22 12:45, EUR, Discorso di Mauderer, membro del comitato esecutivo di BBK
2025.09.22 12:50, EUR, Asta BTF a 3 Mesi, Effettiva: 2.007%, Precedente: 2.007%
2025.09.22 12:50, EUR, Asta BTF a 6 Mesi, Effettiva: 2.027%, Precedente: 2.027%
2025.09.22 12:50, EUR, Asta BTF a 12 Mesi, Effettiva: 2.048%, Precedente: 2.046%
2025.09.22 13:45, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.09.22 13:45, EUR, Discorso del membro del Comitato esecutivo Lane della BCE
2025.09.22 14:00, EUR, Indice di Fiducia dei Consumatori, Effettiva: -14.9, Previsione: -14.8, Precedente: -15.5
2025.09.22 14:55, CAD, Discorso del vice Governatore Rogers della BOC
2025.09.22 15:30, USD, Asta di Banconote a 3 Mesi, Effettiva: 3.860%, Precedente: 3.905%
2025.09.22 15:30, USD, Asta di Banconote a 6 mesi, Effettiva: 3.705%, Precedente: 3.715%
2025.09.22 16:00, EUR, Discorso del Presidente Nagel della Bbk
2025.09.22 17:30, EUR, Discorso di Balz, membro del comitato esecutivo della BBK
2025.09.22 18:00, GBP, Discorso del Governatore Bailey della BoE
2025.09.22 19:45, CAD, Discorso del Vice Governatore della BoC Kozicki
2025.09.22 21:00, KRW, IPP m/m, Effettiva: -0.1%, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.4%
2025.09.22 21:00, KRW, IPP a/a, Effettiva: 0.6%, Previsione: 1.1%, Precedente: 0.5%
2025.09.22 22:00, EUR, Saldo Commerciale, Effettiva: €​-4.009 B, Previsione: €​-3.881 B, Precedente: €​-3.588 B
2025.09.23 00:00, JPY, Giorno dell'Equinozio d'Autunno
2025.09.23 05:00, SGD, IPC a/a, Effettiva: 0.5%, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.6%
2025.09.23 07:15, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 50.0, Precedente: 50.4
2025.09.23 07:15, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 49.7, Precedente: 49.8
2025.09.23 07:15, EUR, Indice Composito S&P Global PMI, Previsione: 49.7, Precedente: 49.8
2025.09.23 07:30, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 50.0, Precedente: 49.8
2025.09.23 07:30, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 50.2, Precedente: 49.3
2025.09.23 07:30, EUR, Indice Composito S&P Global PMI, Previsione: 50.5, Precedente: 50.5
2025.09.23 07:30, SEK, BOC Decisione di Tasso di Interesse, Effettiva: 1.75%, Precedente: 2.00%
2025.09.23 07:30, SEK, Rapporto sulla Politica Monetaria della Riksbank
2025.09.23 08:00, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 50.9, Precedente: 50.7
2025.09.23 08:00, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 50.9, Precedente: 50.5
2025.09.23 08:00, EUR, Indice Composito S&P Global PMI, Previsione: 51.0, Precedente: 51.0
2025.09.23 08:30, GBP, Indice PMI manifatturiero S&P Global/CIPS, Previsione: 46.4, Precedente: 47.0
2025.09.23 08:30, GBP, Indice PMI dei servizi S&P Global/CIPS, Previsione: 51.3, Precedente: 54.2
2025.09.23 08:30, GBP, Indice PMI composito S&P Global/CIPS, Precedente: 53.5
2025.09.23 09:00, GBP, BoE MPC Member Pill Speech
2025.09.23 09:32, GBP, Asta del Tesoro Gilt a 30 anni, Effettiva: 5.476%, Precedente: 5.104%
2025.09.23 09:45, EUR, Asta di banconote a 2 anni, Effettiva: 2.01%, Precedente: 1.96%
2025.09.23 12:00, MXN, Attività Economica m/m, Effettiva: -0.9%, Previsione: 0.0%, Precedente: 0.2%
2025.09.23 12:00, MXN, Attività Economica non destagionalizzata a/a, Effettiva: -1.1%, Previsione: 0.4%, Precedente: 1.3%
2025.09.23 12:00, MXN, Vendite al Dettaglio m/m, Effettiva: -0.2%, Previsione: -0.2%, Precedente: 0.3%
2025.09.23 12:00, MXN, Vendite al Dettaglio non destagionalizzate a/a, Effettiva: 2.4%, Previsione: 2.1%, Precedente: 2.5%
2025.09.23 12:30, CAD, Nuovo Indice dei Prezzi delle Casa m/m, Effettiva: -0.3%, Previsione: 0.0%, Precedente: -0.1%
2025.09.23 12:30, USD, Conto Corrente, Effettiva: $​-251.312 B, Previsione: $​-406.051 B, Precedente: $​-439.822 B
2025.09.23 13:00, USD, Discorso del Governatore Bowman della Fed
2025.09.23 14:00, USD, Vendita di Case Esistenti, Previsione: 4.04 M, Precedente: 4.01 M
2025.09.23 14:00, USD, Vendita di Case Esistenti m/m, Previsione: -2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.23 14:00, USD, Indice Manifatturiero della Fed di Richmond, Effettiva: -17, Previsione: -6, Precedente: -7
2025.09.23 14:00, USD, Richmond Fed Spedizioni Manifatturiero, Effettiva: -20, Precedente: -5
2025.09.23 14:00, USD, Richmond Fed Services Revenues, Previsione: 8, Precedente: 4
2025.09.23 16:35, USD, Discorso del Presidente della Fed Powell
2025.09.23 17:00, USD, Asta di Banconote a 2 anni, Effettiva: 3.571%, Precedente: 3.641%
2025.09.23 18:15, CAD, Discorso del Governatore Macklem della BOC
2025.09.23 21:00, KRW, Fiducia dei Consumatori, Effettiva: 110.1, Previsione: 112.2, Precedente: 111.4
2025.09.23 22:00, EUR, Discorso di Mauderer, membro del comitato esecutivo di BBK
2025.09.24 00:00, ZAR, Giornata del Patrimonio
2025.09.24 01:00, CNY, Nuovi Prestiti PBC, Previsione: ¥​0.781 T, Precedente: ¥​-0.050 T
2025.09.24 01:00, CNY, Stock di Denaro M2 PBC a/a, Previsione: 8.7%, Precedente: 8.8%
2025.09.24 01:00, CNY, Crescita dei Prestiti in Essere della PBC a/a, Previsione: 6.9%, Precedente: 6.9%
2025.09.24 05:00, JPY, Trimmed Mean Core CPI BoJ a/a, Effettiva: 2.0%, Previsione: 1.9%, Precedente: 2.0%
2025.09.24 05:00, JPY, Weighted Median Core CPI BoJ a/a, Effettiva: 1.1%, Previsione: 1.3%, Precedente: 1.1%
2025.09.24 07:00, EUR, Discorso di Balz, membro del comitato esecutivo della BBK
2025.09.24 07:00, EUR, IPP a/a, Effettiva: -1.5%, Previsione: 1.7%, Precedente: 0.3%
2025.09.24 07:00, SEK, Fiducia nella Imprese
2025.09.24 07:00, SEK, Fiducia nel Settore Manifatturiero
2025.09.24 07:00, SEK, Fiducia dei Consumatori
2025.09.24 07:00, SEK, Aspettative di Inflazione
2025.09.24 07:00, SEK, Indicatore di Tendenza Economica
2025.09.24 07:00, EUR, Riunione sulla politica non monetaria della BCE
2025.09.24 08:00, CHF, Aspettative Economiche del Credit Suisse
2025.09.24 08:30, EUR, Aspettative di business secondo l’IRE
2025.09.24 08:30, EUR, Situazione aziendale attuale secondo l’IRE
2025.09.24 08:30, EUR, Clima imprenditoriale secondo l’IRE
2025.09.24 09:30, GBP, Asta del Tesoro Gilt a 5 anni, Effettiva: 4.095%, Precedente: 4.208%
2025.09.24 10:36, EUR, Asta CTZ di 2 Anni, Effettiva: 2.230%, Precedente: 2.200%
2025.09.24 11:00, BRL, Fiducia dei consumatori FGV, Effettiva: 1.3, Previsione: 80.4, Precedente: 86.2
2025.09.24 12:00, MXN, IPC Metà Mese m/m, Effettiva: 0.18%, Previsione: 0.02%, Precedente: -0.02%
2025.09.24 12:00, MXN, IPC Core Metà Mese m/m, Effettiva: 0.22%, Previsione: 0.18%, Precedente: 0.09%
2025.09.24 14:00, USD, Vendita di Nuove Case, Effettiva: 0.800 M, Previsione: 0.692 M, Precedente: 0.664 M
2025.09.24 14:00, USD, Nuove Vendite Domestiche m/m, Effettiva: 20.5%, Previsione: 7.9%, Precedente: -1.8%
2025.09.24 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA, Effettiva: -0.607 M, Previsione: -2.631 M, Precedente: -9.285 M
2025.09.24 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing, Effettiva: 0.177 M, Previsione: -0.329 M, Precedente: -0.296 M
2025.09.24 14:30, USD, Variazione delle Importazioni di Petrolio Greggio EIA, Effettiva: 1.596 M, Previsione: -2.347 M, Precedente: -3.111 M
2025.09.24 14:30, USD, Modifica della Produzione di Carburante Distillato EIA, Effettiva: 0.029 M, Previsione: -0.120 M, Precedente: -0.274 M
2025.09.24 14:30, USD, Variazione delle Scorte dei Distillati EIA, Effettiva: -1.685 M, Previsione: 2.060 M, Precedente: 4.046 M
2025.09.24 14:30, USD, Cambiamento della Produzione di Benzina EIA, Effettiva: 0.300 M, Previsione: 0.279 M, Precedente: -0.180 M
2025.09.24 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Olio Combustibile EIA, Effettiva: -0.189 M, Previsione: 0.073 M, Precedente: 0.670 M
2025.09.24 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Benzina EIA, Effettiva: -1.081 M, Previsione: -2.241 M, Precedente: -2.347 M
2025.09.24 14:30, USD, Cambio Giornaliero degli Input Giornalieri della Raffineria EIA, Effettiva: 0.052 M, Precedente: -0.394 M
2025.09.24 14:30, USD, Variazione del Tasso di Utilizzo della Raffineria EIA, Effettiva: -0.3%, Precedente: -1.6%
2025.09.24 17:00, USD, Asta di Banconote a 5 anni, Effettiva: 3.710%, Precedente: 3.724%
2025.09.24 17:30, BRL, Flussi di valuta estera, Effettiva: $​-0.659 B, Previsione: $​0.872 B, Precedente: $​-0.163 B
2025.09.24 23:50, JPY, Indice dei Prezzi dei Servizi Aziendali BoJ a/a, Effettiva: 2.7%, Previsione: 3.1%, Precedente: 2.6%
2025.09.24 23:50, JPY, Verbale della Riunione di Politica Monetaria della BoJ
2025.09.25 00:00, BRL, Riunione del Consiglio monetario nazionale della BCB
2025.09.25 06:00, EUR, Clima di fiducia dei consumatori secondo il GfK, Previsione: -21.6, Precedente: -23.6
2025.09.25 06:00, NOK, Tasso di Disoccupazione, Effettiva: 4.9%, Previsione: 4.5%, Precedente: 4.5%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP m/m, Effettiva: 0.5%, Previsione: 1.1%, Precedente: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP a/a, Effettiva: -0.7%, Previsione: 3.8%, Precedente: -0.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prestiti alle Famiglie a/a, Effettiva: 2.7%, Previsione: 5.0%, Precedente: 2.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Società Non Finanziarie Prestiti a/a, Effettiva: 2.8%, Precedente: 2.7%
2025.09.25 06:00, SEK, Riserva di Denaro M3 a/a, Precedente: 4.4%
2025.09.25 06:45, EUR, Indice di Fiducia dei Consumatori, Effettiva: 87, Previsione: 84, Precedente: 87
2025.09.25 07:30, CHF, Decisione di Tasso di Interesse BNS, Precedente: 0.00%
2025.09.25 07:30, CHF, Valutazione della Politica Monetaria della BNS
2025.09.25 08:00, ZAR, Indice di Fiducia dei Consumatori FNB/BER, Effettiva: -13, Precedente: -10
2025.09.25 08:00, CHF, Conferenza Stampa della BSN
2025.09.25 08:00, EUR, Bollettino economico della BCE
2025.09.25 08:00, EUR, Massa monetaria M3 della BCE su base annuale, Effettiva: 2.9%, Previsione: 3.2%, Precedente: 3.3%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti alle famiglie della BCE su base annuale, Effettiva: 2.5%, Previsione: 2.4%, Precedente: 2.4%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti alle società non finanziarie BCE su base annuale, Effettiva: 3.0%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.8%
2025.09.25 08:00, EUR, Prestiti del settore privato della BCE su base annuale, Effettiva: 2.8%, Previsione: 2.6%, Precedente: 2.8%
2025.09.25 08:30, HKD, Esportazioni a/a, Effettiva: 14.5%, Previsione: 12.8%, Precedente: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, Importazioni a/a, Effettiva: 11.5%, Previsione: 14.0%, Precedente: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Saldo Commerciale, Effettiva: HK$​-25.400 B, Previsione: HK$​-33.157 B, Precedente: HK$​-34.100 B
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP m/m, Previsione: 1.2%, Precedente: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP a/a, Previsione: 2.1%, Precedente: 1.5%
2025.09.25 09:30, GBP, Asta del Tesoro Gilt a 10 anni, Precedente: 4.522%
2025.09.25 10:44, EUR, Asta BOT di 6 Mesi, Effettiva: 2.044%, Precedente: 2.012%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC di metà mese su base mensile, Effettiva: 0.48%, Previsione: -0.01%, Precedente: -0.14%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC di metà mese su base annuale, Effettiva: 5.32%, Previsione: 4.54%, Precedente: 4.95%
2025.09.25 12:30, USD, PIL trim./trim., Effettiva: 3.8%, Previsione: 3.3%, Precedente: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi PIL trim./trim., Effettiva: 2.1%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi CORE PCE trim./trim., Effettiva: 2.6%, Previsione: 2.5%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE trim./trim., Effettiva: 2.1%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PCE Reale trim./trim., Effettiva: 2.5%, Previsione: 1.6%, Precedente: 1.6%
2025.09.25 12:30, USD, Profitti Aziendali trim./trim., Effettiva: 0.2%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Vendite PIL trim./trim., Effettiva: 7.5%, Previsione: 6.8%, Precedente: 6.8%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte all’Ingrosso m/m, Effettiva: -0.2%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.0%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli m/m, Effettiva: 2.9%, Previsione: -0.5%, Precedente: -2.7%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli Core m/m, Effettiva: 0.4%, Previsione: 0.6%, Precedente: 1.0%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli escl. Difesa m/m, Effettiva: 1.9%, Previsione: -4.6%, Precedente: -2.3%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Strumentali Non di Difesa escl. Aeromobili m/m, Effettiva: 0.6%, Previsione: -0.2%, Precedente: 0.8%
2025.09.25 12:30, USD, Saldo Commerciale delle Merci, Effettiva: $​-85.541 B, Previsione: $​42.847 B, Precedente: $​-102.840 B
2025.09.25 12:30, USD, Spedizioni di Beni Strumentali Non Riguardanti il Settore della Difesa escl. Aerei m/m, Effettiva: -0.3%, Previsione: 0.5%, Precedente: 0.6%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte al Dettaglio m/m, Effettiva: 0.0%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.1%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m, Effettiva: 0.3%, Precedente: 0.2%
2025.09.25 12:30, USD, Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione, Effettiva: 218 K, Previsione: 208 K, Precedente: 232 K
2025.09.25 12:30, USD, Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione, Effettiva: 1.926 M, Previsione: 1.913 M, Precedente: 1.928 M
2025.09.25 12:30, USD, Richieste iniziali di Sussidi di Disoccupazione Media di 4 Settimane, Effettiva: 237.500 K, Previsione: 236.492 K, Precedente: 240.250 K
2025.09.25 13:00, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.09.25 14:00, USD, Discorso del Governatore Bowman della Fed
2025.09.25 14:30, USD, Modifica dello Stoccaggio del Gas Naturale EIA, Effettiva: 75 B, Previsione: 98 B, Precedente: 90 B
2025.09.25 15:00, USD, Kansas City Fed Manufacturing Composite Index
2025.09.25 15:00, USD, Produzione Manifatturiera Fed Kansas City
2025.09.25 15:30, USD, Asta di Banconote a 4 settimane, Effettiva: 4.080%, Precedente: 4.040%
2025.09.25 15:30, USD, Asta di Banconote a 8 settimane, Effettiva: 4.000%, Precedente: 3.965%
2025.09.25 17:00, USD, Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
2025.09.25 17:00, USD, Asta di Banconote a 7 anni, Effettiva: 3.953%, Precedente: 3.925%
2025.09.25 19:00, MXN, Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico, Effettiva: 7.50%, Precedente: 7.75%
2025.09.25 21:00, KRW, Produzione BSI BOK, Effettiva: 70, Previsione: 66, Precedente: 70
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 3.1%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI escl. Alimenti ed Energia a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 3.0%, Precedente: 3.0%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo Core CPI a/a, Effettiva: 2.5%, Previsione: 2.9%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI s.a. m/m, Effettiva: -0.1%, Precedente: 0.1%
2025.09.25 23:50, JPY, Investimenti Obbligazionari Esteri, Effettiva: ¥​817.2 B, Precedente: ¥​1479.7 B
2025.09.25 23:50, JPY, Investimenti Esteri in Azioni Giapponesi, Effettiva: ¥​-1747.5 B, Precedente: ¥​-2032.8 B
2025.09.26 05:00, SGD, Produzione Industriale m/m, Effettiva: -9.7%, Previsione: 2.8%, Precedente: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Produzione Industriale a/a, Effettiva: -7.8%, Previsione: -4.5%, Precedente: 7.7%
2025.09.26 06:00, SEK, Saldo Commerciale delle Merci, Effettiva: Kr​-8.9 B, Previsione: Kr​5.9 B, Precedente: Kr​3.6 B
2025.09.26 07:00, EUR, PIL trim./trim., Effettiva: 0.8%, Previsione: 0.7%, Precedente: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, PIL a/a, Effettiva: 3.1%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.8%
2025.09.26 08:00, EUR, Business Confidence, Effettiva: 87.3, Previsione: 87.5, Precedente: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Fiducia dei Consumatori, Effettiva: 96.8, Previsione: 96.3, Precedente: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, Asta BTP di 5 Anni, Effettiva: 2.94%, Precedente: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, Asta BTP di 10 Anni, Effettiva: 3.62%, Precedente: 3.58%
2025.09.26 11:30, BRL, Conto Corrente, Effettiva: $​-4.669 B, Previsione: $​-5.717 B, Precedente: $​-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Investimenti diretti esteri, Effettiva: $​7.989 B, Previsione: $​5.395 B, Precedente: $​8.324 B
2025.09.26 11:30, INR, Riserve Valuta Estera
2025.09.26 12:00, MXN, Saldo Commerciale non destagionalizzato, Effettiva: $​-1.944 B, Previsione: $​-3.430 B, Precedente: $​-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Saldo Commerciale, Previsione: $​0.244 B, Precedente: $​0.296 B
2025.09.26 12:30, CAD, PIL m/m, Effettiva: 0.2%, Previsione: -0.7%, Precedente: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, PIL a/a, Effettiva: 0.9%, Previsione: 0.9%, Precedente: 0.9%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi Core PCE m/m, Effettiva: 0.2%, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi CORE PCE a/a, Effettiva: 2.9%, Previsione: 2.9%, Precedente: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE m/m, Effettiva: 0.3%, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE a/a, Effettiva: 2.7%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Spesa Personale m/m, Effettiva: 0.6%, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Reddito Personale m/m, Effettiva: 0.4%, Previsione: -0.1%, Precedente: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, PCE Reale m/m, Effettiva: 0.3%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Consumer Sentiment, Effettiva: 55.1, Previsione: 55.4, Precedente: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, Aspettative dei consumatori del Michigan, Effettiva: 51.7, Previsione: 51.8, Precedente: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Condizioni attuali, Effettiva: 60.4, Previsione: 61.2, Precedente: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, Aspettative di inflazione del Michigan, Effettiva: 4.7%, Previsione: 4.8%, Precedente: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni, Effettiva: 3.7%, Previsione: 3.9%, Precedente: 3.9%
2025.09.26 15:00, CAD, Saldo di bilancio, Previsione: $​0.333 B, Precedente: $​3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, Saldo di bilancio, anno fiscale, Previsione: $​-10.718 B, Precedente: $​-3.338 B
2025.09.26 17:00, USD, Discorso del Governatore Bowman della Fed
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI, Effettiva: 424, Precedente: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes US Total Rig Count, Effettiva: 549, Precedente: 542
2025.09.26 19:30, AUD, Posizioni nette non commerciali CFTC AUD, Effettiva: -59.6 K, Precedente: -51.2 K
2025.09.26 19:30, BRL, Posizioni nette non commerciali CFTC BRL, Effettiva: 65.5 K, Precedente: 62.2 K
2025.09.26 19:30, CAD, Posizioni nette non commerciali CFTC CAD, Effettiva: -114.8 K, Precedente: -107.2 K
2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 79.5 K, Precedente: 61.4 K
2025.09.26 19:30, MXN, CFTC MXN Posizioni Non Commerciali, Effettiva: 83.4 K, Precedente: 78.0 K
2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -21.1 K, Precedente: -18.0 K
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 9.2 K, Precedente: 9.5 K
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -23.0 K, Precedente: -26.0 K
2025.09.26 19:30, GBP, CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -2.0 K, Precedente: -6.6 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 30.2 K, Precedente: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 52.3 K, Precedente: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 266.7 K, Precedente: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 103.0 K, Precedente: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -172.5 K, Precedente: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Aluminium Posizioni Nette Non Commercial, Effettiva: 0.7 K, Precedente: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Corn Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -51.2 K, Precedente: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Natural Gas Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -128.1 K, Precedente: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Soybeans Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 5.7 K, Precedente: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Wheat Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -81.7 K, Precedente: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 23.4 K, Precedente: 17.8 K
2025.09.26 19:30, EUR, Posizioni nette non commerciali CFTC EUR, Effettiva: 114.3 K, Precedente: 117.8 K
2025.09.27 01:30, CNY, Profitto Industriale da inizio anno a/a, Effettiva: 0.9%, Precedente: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Investimenti Diretti Esteri da inizio anno a/a, Previsione: -8.4%, Precedente: -13.4%
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Coincidente, Previsione: 113.3, Precedente: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Principale, Previsione: 105.9, Precedente: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Coincidente m/m, Precedente: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Indice Principale m/m, Precedente: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, Discorso Membro del Consiglio di Amministrazione Noguchi della BoJ
2025.09.29 06:00, NOK, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: -0.1%, Precedente: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 5.0%, Precedente: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Debito Generale dei Prestiti Pubblici Interni a/a, Previsione: 4.1%, Precedente: 4.1%
2025.09.29 06:00, GBP, HPI A Livello Nazionale m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, HPI A Livello Nazionale a/a, Previsione: 1.8%, Precedente: 2.1%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC m/m, Previsione: -0.2%, Precedente: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC a/a, Previsione: 2.7%, Precedente: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, HICP m/m, Previsione: 0.5%, Precedente: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPCA a/a, Previsione: 2.7%, Precedente: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 3.4%, Precedente: 4.7%
2025.09.29 07:30, SEK, Verbale del Meeting di Politica Monetaria della Riksbank
2025.09.29 08:00, EUR, Saldo Commerciale Non-UE, Precedente: €​5.391 B
2025.09.29 08:30, GBP, Credito al Consumo BoE m/m, Previsione: £​1.222 B, Precedente: £​1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, M4 Money Supply BoE m/m, Previsione: -0.4%, Precedente: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Approvazioni dei Mutui BoE, Previsione: 67.354 K, Precedente: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, Prestiti Ipotecari BoE m/m, Previsione: £​2.964 B, Precedente: £​4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, Prestiti Netti della BoE agli Individui m/m, Previsione: £​7.106 B, Precedente: £​6.144 B
2025.09.29 09:00, EUR, Discorso del Presidente Nagel della Bbk
2025.09.29 09:00, EUR, Discorso di Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore del Clima Aziendale, Previsione: -0.71, Precedente: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore di Fiducia Industriale, Previsione: -9.6, Precedente: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore Sentiment dei Servizi, Previsione: 3.6, Precedente: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Indicatore Sentiment Economico, Previsione: 94.8, Precedente: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Indice di Fiducia dei Consumatori, Previsione: -14.9, Precedente: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, Aspettative sui prezzi al consumo, Previsione: 18.9, Precedente: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, Aspettative sui prezzi di vendita del settore, Previsione: 7.6, Precedente: 6.7
2025.09.29 10:00, EUR, Fiducia nella Imprese, Previsione: -5.4, Precedente: -6.7
2025.09.29 11:00, BRL, Indice di inflazione FGV IGP-M su base mensile, Previsione: -0.44%, Precedente: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, Rapporto Focus Market della BCB
2025.09.29 11:30, BRL, Prestiti bancari della BCB su base mensile, Previsione: 1.0%, Precedente: 0.4%
2025.09.29 11:30, USD, Discorso del Governatore Waller della Fed
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Industriale a/a, Previsione: 3.9%, Precedente: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Indice di Produzione Industriale FYTD a/a, Previsione: 2.1%, Precedente: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Manifatturiera a/a, Previsione: 4.0%, Precedente: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, Produzione Manifatturiera FYTD a/a, Precedente: 3.9%
2025.09.29 12:00, MXN, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 2.5%, Precedente: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato, Previsione: 3.1%, Precedente: 2.8%
2025.09.29 12:00, GBP, Discorso del Vice Governatore Ramsden della BoE Mercati e Banche
2025.09.29 12:00, EUR, Discorso del membro del Comitato esecutivo Lane della BCE
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 3 Mesi, Precedente: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 6 Mesi, Precedente: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 12 Mesi, Precedente: 2.048%
2025.09.29 14:00, USD, Vendita di Case in Costruzione m/m, Previsione: 2.0%, Precedente: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Vendita di Case in Costruzione a/a, Previsione: 2.3%, Precedente: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Indice Pending Home Sales, Precedente: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Indice Manifatturiero della Fed di Dallas
2025.09.29 15:30, USD, Asta di Banconote a 3 Mesi, Precedente: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, Asta di Banconote a 6 mesi, Precedente: 3.705%
2025.09.29 16:00, SGD, Prestiti Bancari, Previsione: S$​861.124 B, Precedente: S$​854.020 B
2025.09.29 17:30, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.09.29 23:00, KRW, Produzione Industriale m/m, Previsione: -4.1%, Precedente: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Produzione Industriale a/a, Previsione: -0.6%, Precedente: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Indice dei Servizi m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: 0.0%, Precedente: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: -1.7%, Precedente: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Vendite della Grande Distribuzione a/a, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Produzione Industriale m/m, Previsione: -0.8%, Precedente: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Produzione Industriale a/a, Previsione: 0.7%, Precedente: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Previsione di Produzione Industriale 1 mese Avanti m/m, Precedente: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Previsione di Produzione Industriale 2 mesi Avanti m/m, Precedente: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Sommari delle Opinioni BoJ

Domande Frequenti

Cos'è il Calendario Economico?

Il Calendario Economico è un'agenda di eventi economici importanti e pubblicazioni che influiscono sui mercati finanziari. Comprende informazioni sui tassi di interesse, relazioni sull'occupazione, sull'inflazione e su altri indicatori chiave. Con il calendario integrato e un widget speciale per MetaTrader 5, è possibile rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie e prendere decisioni di trading informate rapidamente.

Come leggere il Calendario Economico del Forex?

Il Calendario Economico mostra l'ora, la data e l'importanza delle notizie e delle statistiche economiche che incidono sul mercato dei cambi. Assicurati di prestare attenzione alle previsioni e ai valori effettivi, nonché all'importanza dell'evento (basso, medio o alto). Il calendario integrato di MetaTrader 5 e il comodo widget consentono ai trader di tenere traccia facilmente di tali eventi direttamente nel terminale di trading o sui loro siti web.

Come fare trading utilizzando il Calendario Economico?

Il Calendario Economico viene utilizzato per fare trading sulle notizie o per evitare i rischi associati alla volatilità del mercato al momento del rilascio dei dati. Per esempio, se i valori effettivi differiscono notevolmente da quelli previsti, il mercato può reagire bruscamente, aprendo opportunità di trading a breve termine. Installa il comodo widget del calendario economico per MetaTrader 5 per rispondere sempre agli eventi importanti in modo tempestivo.