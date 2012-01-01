DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoFunzioni con i FileFileWrite 

FileWrite

La funzione è intesa per la scrittura di dati in un file CSV, il delimitatore viene inserito automaticamente a meno che non è uguale a 0. Dopo aver scritto nel file, verrà aggiunto il carattere di fine riga "\r\n".

uint  FileWrite(
   int  file_handle,   // File handle
   ...                 // Elenco dei parametri registrati
   );

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

...

[in] L'elenco dei parametri separati da virgole, per scrivere nel file. Il numero di parametri scritti può essere fino a 63.

Valore restituito

Numero di byte scritti.

Nota

I numeri saranno convertiti in un testo in uscita (vedere la funzione Print() ). I dati di tipo double vengono emessi con la precisione di 16 cifre dopo la virgola, ed i dati possono essere visualizzati sia in formato tradizionale che in formato scientifico - in base a quale dei due formati, l'output sarà più compatto. I dati di tipo float sono mostrati con 5 cifre dopo la virgola decimale. Per emettere in output i numeri reali con precisione diversa o in un formato chiaramente specificato, utilizzare DoubleToString().

I numeri di tipo bool vengono visualizzati come le stringhe "true" o "false". I numeri del tipo datetime vengono visualizzati come "AAAA.MM.GG. HH:MI:SS".

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Demo_FileWrite.mq5 |
//|                                      Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale
input string             InpSymbolName="EURUSD";           // coppia di valute
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // time frame
input int                InpFastEMAPeriod=12;              // periodo EMA veloce
input int                InpSlowEMAPeriod=26;              // periodo EMA lento
input int                InpSignalPeriod=9;                // differenza tra periodi di media
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // tipo di prezzo
input datetime           InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // data di inzio copiatura dati
//--- parametri per scrivere i dati nel file
input string             InpFileName="MACD.csv";  // nome file
input string             InpDirectoryName="Data"// nome directory
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
   datetime date_finish; // data di fine copiatura dati
   bool     sign_buff[]; // array signal (true - buy, false - sell)
   datetime time_buff[]; // array dell'orario di arrivo di signal
   int      sign_size=0; // grandezza array signal
   double   macd_buff[]; // array dei valori indicatore
   datetime date_buff[]; // array date indicatore
   int      macd_size=0; // grandezza array indicatore
//--- orario di fine è l'ora corrente
   date_finish=TimeCurrent();
//--- riceve l'handle dell'indicatore MACD
   ResetLastError();
   int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
   if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- fallimento nel ricevere l'handle indicatore
      PrintFormat("Errore quando si è ricevuto l'handle indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- essendo nel ciclo finché l'indicatore calcola tutti i valori
   while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
      Sleep(10); // pausa per consentire all'indicatore di calcolare tutti i suoi valori
//--- copia i valori dell'indicatore per un certo periodo di tempo
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copia l'orario appropriato per i valori indicatore
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- libera la memoria occupata per l'indicatore
   IndicatorRelease(macd_handle);
//--- riceve la grandezza del buffer
   macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- analizza i dati e salva i segnali indicatore nell'array
   ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
   ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
   for(int i=1;i<macd_size;i++)
     {
      //--- segnale buy
      if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
        {
         sign_buff[sign_size]=true;
         time_buff[sign_size]=date_buff[i];
         sign_size++;
        }
      //--- segnale sell
      if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
        {
         sign_buff[sign_size]=false;
         time_buff[sign_size]=date_buff[i];
         sign_size++;
        }
     }
//--- apre il file per la scrittura dei valori indicatore (se il file è assente, verrà creato automaticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("il file %s è disponibile per la scrittura",InpFileName);
      PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- prima, scrive il numero di segnali
      FileWrite(file_handle,sign_size);
      //--- scrive l'orario ed i valori dei segnali al file
      for(int i=0;i<sign_size;i++)
         FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
      //--- chiude il file
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

Vedi anche

Commento, Stampa, StringFormat