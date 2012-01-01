//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWrite.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale

input string InpSymbolName="EURUSD"; // coppia di valute

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // time frame

input int InpFastEMAPeriod=12; // periodo EMA veloce

input int InpSlowEMAPeriod=26; // periodo EMA lento

input int InpSignalPeriod=9; // differenza tra periodi di media

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // tipo di prezzo

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // data di inzio copiatura dati

//--- parametri per scrivere i dati nel file

input string InpFileName="MACD.csv"; // nome file

input string InpDirectoryName="Data"; // nome directory

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

datetime date_finish; // data di fine copiatura dati

bool sign_buff[]; // array signal (true - buy, false - sell)

datetime time_buff[]; // array dell'orario di arrivo di signal

int sign_size=0; // grandezza array signal

double macd_buff[]; // array dei valori indicatore

datetime date_buff[]; // array date indicatore

int macd_size=0; // grandezza array indicatore

//--- orario di fine è l'ora corrente

date_finish=TimeCurrent();

//--- riceve l'handle dell'indicatore MACD

ResetLastError();

int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);

if(macd_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- fallimento nel ricevere l'handle indicatore

PrintFormat("Errore quando si è ricevuto l'handle indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- essendo nel ciclo finché l'indicatore calcola tutti i valori

while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)

Sleep(10); // pausa per consentire all'indicatore di calcolare tutti i suoi valori

//--- copia i valori dell'indicatore per un certo periodo di tempo

ResetLastError();

if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copia l'orario appropriato per i valori indicatore

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- libera la memoria occupata per l'indicatore

IndicatorRelease(macd_handle);

//--- riceve la grandezza del buffer

macd_size=ArraySize(macd_buff);

//--- analizza i dati e salva i segnali indicatore nell'array

ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);

ArrayResize(time_buff,macd_size-1);

for(int i=1;i<macd_size;i++)

{

//--- segnale buy

if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)

{

sign_buff[sign_size]=true;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

//--- segnale sell

if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)

{

sign_buff[sign_size]=false;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

}

//--- apre il file per la scrittura dei valori indicatore (se il file è assente, verrà creato automaticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("il file %s è disponibile per la scrittura",InpFileName);

PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- prima, scrive il numero di segnali

FileWrite(file_handle,sign_size);

//--- scrive l'orario ed i valori dei segnali al file

for(int i=0;i<sign_size;i++)

FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());

}