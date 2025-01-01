- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
La funzione cerca un oggetto con il nome specificato nella tabella con l'ID specificato.
|
int ObjectFind(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
name
[in] Il nome dell'oggetto ricercato.
Valore restituito
In caso di successo la funzione restituisce il numero della finestra secondaria (0 significa la finestra principale del grafico), in cui l'oggetto si trova. Se l'oggetto non viene trovato, la funzione restituisce un numero negativo. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().
Nota
La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.
Quando un oggetto viene rinominato, due eventi si formano simultaneamente. Questi eventi possono essere gestiti in un Expert Advisor o indicatore della funzione OnChartEvent():
- un evento di eliminazione di un oggetto con il vecchio nome;
- un evento di creazione di un oggetto con un nuovo nome.