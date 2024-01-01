DocumentazioneSezioni
SendMail

Invia una e-mail all'indirizzo specificato nella finestra delle impostazioni della scheda "Email".

bool  SendMail(
   string  subject,       // header
   string  some_text      // testo email
   );

Parametri

subject

[in]  header Email.

some_text

[in] Corpo dell'e-mail.

Valore restituito

true - se una e-mail viene messa in coda di invio, in caso contrario - false.

Nota

L'invio può essere vietato nelle impostazioni, l' indirizzo e-mail può essere omesso, pure. Per le informazioni di errore chiamare GetLastError().

La funzione SendMail() non funziona nel Tester di Strategia.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SendMail.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SUBJECT   "Test SendMail"
#define   TEXT      "Text for SendMail() function"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- controllare il permesso di inviare e-mail nel terminale
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send email messages");
      return;
     }
//--- inviare mail
   ResetLastError();
   if(!SendMail(SUBJECTTEXT))
      Print("SendMail() failed. Error ",GetLastError());
  }