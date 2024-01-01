- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SendMail
Invia una e-mail all'indirizzo specificato nella finestra delle impostazioni della scheda "Email".
|
bool SendMail(
Parametri
subject
[in] header Email.
some_text
[in] Corpo dell'e-mail.
Valore restituito
true - se una e-mail viene messa in coda di invio, in caso contrario - false.
Nota
L'invio può essere vietato nelle impostazioni, l' indirizzo e-mail può essere omesso, pure. Per le informazioni di errore chiamare GetLastError().
La funzione SendMail() non funziona nel Tester di Strategia.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+