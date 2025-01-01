- ChartApplyTemplate
ChartGetDouble
Restituisce il valore di una proprietà corrispondente del chart specificato. La proprietà del chart dev' essere di tipo double. Ci sono 2 varianti di chiamate di funzione.
1. Restituisce il valore della proprietà direttamente.
|
double ChartGetDouble(
2. Restituisce true o false, a seconda se la funzione ha avuto successo. In caso di successo, il valore della proprietà viene posto in una variabile target double_var passata per riferimento.
|
bool ChartGetDouble(
Parametri
chart_id
[in] ID del Chart. 0 significa il chart corrente.
prop_id
[in] ID proprietà del Chart. Questo valore può essere uno dei valori ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE.
sub_window
[in] Numero di sottofinestra chart. Per il primo caso, il valore di default è 0 (finestra chart principale). La maggior parte delle proprietà non richiedono un numero sottofinestra.
double_var
[out] Variabile target di tipo double per la proprietà richiesta.
Valore restituito
Il valore di tipo double.
Per il caso della seconda chiamata restituisce true se la proprietà specificata è disponibile es il suo valore è stato inserito nella variabile double_var, altrimenti restituisce false. Per avere ulteriori informazioni sull' errore, è necessario richiamare la funzione GetLastError().
Nota
La funzione è sincrona, il che significa che attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati aggiunti alla coda del chart prima della sua chiamata.
Esempio:
|
voidOnStart()