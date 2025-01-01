DocumentazioneSezioni
ChartGetDouble 

ChartGetDouble

Restituisce il valore di una proprietà corrispondente del chart specificato. La proprietà del chart dev' essere di tipo double. Ci sono 2 varianti di chiamate di funzione.

1. Restituisce il valore della proprietà direttamente.

double  ChartGetDouble(
   long                         chart_id,        // ID del Chart
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,         // ID della Proprietà
   int                          sub_window=0     // numero della sottofinestra, se necessario
   );

2. Restituisce true o false, a seconda se la funzione ha avuto successo. In caso di successo, il valore della proprietà viene posto in una variabile target double_var passata per riferimento.

bool  ChartGetDouble(
   long                         chart_id,        // ID del Chart
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,         // ID della Proprietà
   int                          sub_window,      // Numero della Sottofinestra
   double&                      double_var       // Variabile Target per la proprietà del chart
   );

Parametri

chart_id

[in] ID del Chart. 0 significa il chart corrente.

prop_id

[in]  ID proprietà del Chart. Questo valore può essere uno dei valori ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE.

sub_window

[in] Numero di sottofinestra chart. Per il primo caso, il valore di default è 0 (finestra chart principale). La maggior parte delle proprietà non richiedono un numero sottofinestra.

double_var

[out] Variabile target di tipo double per la proprietà richiesta.

Valore restituito

Il valore di tipo double.

Per il caso della seconda chiamata restituisce true se la proprietà specificata è disponibile es il suo valore è stato inserito nella variabile double_var, altrimenti restituisce false. Per avere ulteriori informazioni sull' errore, è necessario richiamare la funzione GetLastError().

Nota

La funzione è sincrona, il che significa che attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati aggiunti alla coda del chart prima della sua chiamata.

Esempio:

voidOnStart()
  {
   double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);
   double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);
   Print("CHART_PRICE_MIN =",priceMin);
   Print("CHART_PRICE_MAX =",priceMax);
  }