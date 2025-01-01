GlobalVariableTemp

La funzione tenta di creare una variabile globale temporanea. Se la variabile non esiste, il sistema crea una nuova variabile globale temporanea.

bool GlobalVariableTemp(

string name

);

Parametri

name

[in] Il nome della variabile temporanea globale.

Valore restituito

In caso di successo, la funzione restituisce true, in caso contrario - false. Per dettagli sull' errore, è necessario chiamare la funzione GetLastError().

Nota

Le variabili globali temporanee sono uniche mentre il terminale client è in esecuzione, dopo la chiusura del terminale vengono automaticamente eliminate. Notare che durante l'esecuzione di GlobalVariablesFlush() le variabili globali temporanee non vengono scritte nel disco.

Dopo che una variabile globale temporanea è stato creata, è possibile accedere e modificare la stessa come variabile globale del terminale client.