- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
La funzione tenta di creare una variabile globale temporanea. Se la variabile non esiste, il sistema crea una nuova variabile globale temporanea.
|
bool GlobalVariableTemp(
Parametri
name
[in] Il nome della variabile temporanea globale.
Valore restituito
In caso di successo, la funzione restituisce true, in caso contrario - false. Per dettagli sull' errore, è necessario chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Le variabili globali temporanee sono uniche mentre il terminale client è in esecuzione, dopo la chiusura del terminale vengono automaticamente eliminate. Notare che durante l'esecuzione di GlobalVariablesFlush() le variabili globali temporanee non vengono scritte nel disco.
Dopo che una variabile globale temporanea è stato creata, è possibile accedere e modificare la stessa come variabile globale del terminale client.