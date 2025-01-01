DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariablesTotal 

GlobalVariablesTotal

Restituisce il numero totale di variabili globali del terminale cliente.

int  GlobalVariablesTotal();

Valore restituito

Numero di variabili globali.

Nota

Le variabili globali presenti nel terminale cliente per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, poi vengono cancellate automaticamente. La chiamata di una variabile non avviene solo impostando un nuovo valore, ma anche con la lettura del valore della variabile globale.