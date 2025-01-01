MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariablesTotal
GlobalVariablesTotal
Restituisce il numero totale di variabili globali del terminale cliente.
int GlobalVariablesTotal();
Valore restituito
Numero di variabili globali.
Nota
Le variabili globali presenti nel terminale cliente per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, poi vengono cancellate automaticamente. La chiamata di una variabile non avviene solo impostando un nuovo valore, ma anche con la lettura del valore della variabile globale.