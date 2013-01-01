DocumentazioneSezioni
ArrayMinimum

Searches for the lowest element in the first dimension of a multidimensional numeric array.

int  ArrayMinimum(
   const void&   array[],             // array per la ricerca
   int           start=0,             // indice dal quale iniziare il controllo
   int           count=WHOLE_ARRAY    // numero di elementi controllati
   );

Parametri

array[]

[in] l' array numerico, in cui viene effettuata la ricerca.

start=0

[in] Indice con cui avviare il controllo.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Numero di elementi per la ricerca. Per impostazione predefinita, cerca in tutto l'array (count =WHOLE_ARRAY).

Valore restituito

La funzione restituisce l' indice di un elemento trovato tenendo conto dell' array seriale. Nel caso fallisse, restituisce -1.

Nota

The AS_SERIES flag value is taken into account while searching for a minimum.

Functions ArrayMaximum and ArrayMinimum accept any-dimensional arrays as a parameter. However, searching is always applied to the first (zero) dimension.

Esempio:

#property description "L'indicatore mostra candele di un timeframe più grande sul timeframe corrente."
//--- impostazioni indicatore
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 16
#property indicator_plots   8
//---- plot 1
#property indicator_label1  "BearBody"
#property indicator_color1  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 2
#property indicator_label2  "BearBodyEnd"
#property indicator_color2  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 3
#property indicator_label3  "BearShadow"
#property indicator_color3  clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 4
#property indicator_label4  "BearShadowEnd"
#property indicator_color4  clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 5
#property indicator_label5  "BullBody"
#property indicator_color5  clrOlive,clrOlive
//---- plot 6
#property indicator_label6  "BullBodyEnd"
#property indicator_color6  clrOlive,clrOlive
//---- plot 7
#property indicator_label7  "BullShadow"
#property indicator_color7  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//---- plot 8
#property indicator_label8  "BullShadowEnd"
#property indicator_color8  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//--- costanti predefinite
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- parametri di input
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4;              // Timeframe per il calcolo dell'indicatore
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Data di inizio analisi
//--- buffer indicatore per candele ribassiste
double   ExtBearBodyFirst[];
double   ExtBearBodySecond[];
double   ExtBearBodyEndFirst[];
double   ExtBearBodyEndSecond[];
double   ExtBearShadowFirst[];
double   ExtBearShadowSecond[];
double   ExtBearShadowEndFirst[];
double   ExtBearShadowEndSecond[];
//--- indicator buffers for bullish candlesticks
double   ExtBullBodyFirst[];
double   ExtBullBodySecond[];
double   ExtBullBodyEndFirst[];
double   ExtBullBodyEndSecond[];
double   ExtBullShadowFirst[];
double   ExtBullShadowSecond[];
double   ExtBullShadowEndFirst[];
double   ExtBullShadowEndSecond[];
//--- variabili globali
datetime ExtTimeBuff[];      // più largo buffer di tempo del timeframe
int      ExtSize=0;          // grandezza del buffer tempo
int      ExtCount=0;         // indice dentro il buffer tempo
int      ExtStartPos=0;      // posizione iniziale per il calcolo dell'indicatore
bool     ExtStartFlag=true;  // flag ausiliaria per la ricezione della posizione iniziale
datetime ExtCurrentTime[1];  // ultimo orario di creazione della barra più ampia
datetime ExtLastTime;        // ultimo orario dal timeframe più ampio, per cui viene eseguito il calcolo
bool     ExtBearFlag=true;   // flag per definire l'ordine di scrittura dei dato nei buffer indicatore bearish
bool     ExtBullFlag=true;   // flag per definire l'ordine di scrittura dei dato nei buffer indicatore bullish
int      ExtIndexMax=0;      // indice dell'elemento massimo nell' array
int      ExtIndexMin=0;      // indice dell'elemento minimo nell'array
int      ExtDirectionFlag=0; // direzione del movimento di prezzo per la corrente candela
//--- spostamento tra il prezzo di apertura e di chiusura della candela per il corretto disegnamento
const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie la parte fondamentale della candela                                    |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],
                    const double &high[],const double &low[],
                    const int start,const int last,const int fill_index,
                    int &index_max,int &index_min)
  {
//--- trova l'indice degli elementi massimi e minimi nell'array 
   index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // massimo in High
   index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1);  // minimo in Low
//--- definisce quante barre dal corrente lasso di tempo devono essere compilate
   int count=fill_index-start+1;
//--- se il prezzo di chiusura alla prima barra eccede quella dell'ultima barra, la candela è ribassista
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- se la candela è stata rialzista prima, cancella i valori del buffer indicatori rialzista
      if(ExtDirectionFlag!=-1)
         ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
      //--- candela bearish(ribassista)
      ExtDirectionFlag=-1;
      //--- genera la candela
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
      //--- esce dalla funzione
      return;
     }
//--- se il prezzo di chiusura alla prima barra è inferiore a quello dell'ultima barra, la candela è rialzista
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- se la candela è stata ribassista prima, cancella i valori del buffer indicatori ribassista
      if(ExtDirectionFlag!=1)
         ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);
      //--- candela bullish(rialzista)
      ExtDirectionFlag=1;
      //--- genera la candela
      FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],
                     open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);
      //--- esce dalla funzione 
      return;
     }
//--- se siete in questa parte della funzione, il prezzo di apertura alla prima barra è pari a
//--- al prezzo di chiusura dell''ultima barra; tale candela è considerata ribassista
//--- se la candela è stata rialzista prima, cancella i valori del buffer indicatore rialzista
   if(ExtDirectionFlag!=-1)
      ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- candela bearish
   ExtDirectionFlag=-1;
//--- se i prezzi close ed open sono uguali, utilizza lo shift per una corretta visualizzazione
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,
                     open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],
                     high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie la fine della candela                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],
                   const double &high[],const double &low[],
                   const int start,const int last,const int fill_index,
                   const int index_max,const int index_min)
  {
//--- non disegnare in caso di barra singola
   if(last-start==0)
      return;
//--- se il prezzo di chiusura alla prima barra eccede quella dell'ultima barra, la candela è ribassista
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- genera la fine della candela
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,
                    open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
      //--- esce dalla funzione
      return;
     }
//--- se il prezzo di chiusura alla prima barra è inferiore a quello dell'ultima barra, la candela è rialzista
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- genera la fine della candela
      FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,
                    close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);
      //--- esce dalla funzione
      return;
     }
//--- se siete in questa parte della funzione, il prezzo di apertura alla prima barra è pari a
//--- al prezzo di chiusura dell''ultima barra; tale candela è considerata ribassista
//--- genera la fine della candela
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- imposta l'indicatore del periodo
   if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
//--- mostra i dati dei prezzi in primo piano
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);
//--- lega i buffer indicatore
   SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);
   SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);
   SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);
   SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);
   SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);
   SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);
   SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);
   SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);
   SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);
   SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);
//--- imposta alcuni valori proprietà, per creare l'indicatore
   for(int i=0;i<8;i++)
     {
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // tipo di costruzione grafica
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // stile di disegno della linea
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1);           // spessore di disegno della linea
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- nel caso in cui non ci siano ancora barre calcolate
   if(prev_calculated==0)
     {
      //--- riceve l' orario di arrivo del frame's bar più grande
      if(!GetTimeData())
         return(0);
     }
//--- imposta l'indicizzazione diretta
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(open,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
//--- variabile iniziale per il calcolo delle barre
   int start=prev_calculated;
//--- se la barra viene generata, ricalcola il valore dell'indicatore su di essa
   if(start!=0 && start==rates_total)
      start--;
//--- Il ciclo per calcolare i valori degli indicatori
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- riempie gli elementi del buffer indicatore per valori vuoti
      FillIndicatorBuffers(i);
      //--- esegue il calcolo per le barre iniziando dalla data InpDateStart
      if(time[i]>=InpDateStart)
        {
         //--- definisce la posizione, dal quale i valori devono essere mostrati, per la prima volta
         if(ExtStartFlag)
           {
            //--- conserva il numero di barre iniziali
            ExtStartPos=i;
            //--- definisce la prima data dal timeframe più grande che eccedente time[i]
            while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
               if(ExtCount<ExtSize-1)
                  ExtCount++;
            //--- modifica il valore del flag per non eseguire nuovamente questo blocco
            ExtStartFlag=false;
           }
         //--- controlla se ci sono ancora elementi nell'array
         if(ExtCount<ExtSize)
           {
            //--- attende il valore del timeframe corrente per raggiungere quello del timeframe più ampio
            if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
              {
               //--- disegna la parte principale della candela (senza riempire l'area tra l'ultima e la penultima barra)
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- riempie la fine della candela (l'area tra l'ultima e la penultima barra)
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- slitta la posizione iniziale per disegnare la prossima candela
               ExtStartPos=i;
               //--- incrementa il contatore dell'array
               ExtCount++;
              }
            else
               continue;
           }
         else
           {
            //--- resetra i valori dell'array
            ResetLastError();
            //--- riceve l'ultima data dal timeframe più grande
            if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)
              {
               Print("Data copy error, code = ",GetLastError());
               return(0);
              }
            //--- se la nuova data è successiva, arresta la generazione di candele
            if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)
              {
               //--- sgombera l'area tra l' ultima e penultima barra nel principale buffer indicatore
               ClearEndOfBodyMain(i-1);
               //--- compila l'area utilizzando buffer indicatori ausiliari
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- slitta la posizione iniziale per disegnare la prossima candela
               ExtStartPos=i;
               //--- resetta il flag della direzione del prezzo
               ExtDirectionFlag=0;
               //--- memorizza la nuova ultima data
               ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];
              }
            else
              {
               //--- genera la candela
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
              }
           }
        }
     }
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla la correttezza del periodo dell'indicatore specificato              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)
  {
//--- il periodo dell'indicatore deve eccedere il timeframe con il quale esso viene visualizzato
   if(current_period>=high_period)
     {
      Print("Error! Il valore del periodo dell'indicatore deve superare il valore del timeframe corrente! ");
      return(false);
     }
//--- se il periodo dell'indicatore è di una settimana o mese, il periodo è corretto
   if(high_period>32768)
      return(true);
//--- converte i valori del periodo in minuti
   if(high_period>30)
      high_period=(high_period-16384)*60;
   if(current_period>30)
      current_period=(current_period-16384)*60;
//--- il periodo dell'indicatore deve essere multiplo del timeframe su cui è visualizzato
   if(high_period%current_period!=0)
     {
      Print("Error! Il valore del periodo dell' indicatore deve essere multiplo del valore del periodo del timeframe corrente! ");
      return(false);
     }
//--- il periodo dell'indicatore deve superare il timeframe su cui è visualizzato, di 3 o più volte
   if(high_period/current_period<3)
     {
      Print("Error! Il periodo dell'indicatore dovrebbe superare l'attuale timeframe di 3 o più volte! ");
      return(false);
     }
//--- Il periodo indicatore è corretto per il timeframe corrente
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riceve i dati temporali dal lasso di tempo più ampio |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool GetTimeData(void)
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- copia tutti i dati per il tempo corrente
   if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)
     {
      //--- riceve il codice dell'errore
      int code=GetLastError();
      //--- stampa il messaggio d'errore
      PrintFormat("Errore copia dei dati! %s",code==4401
                  ? "Lo storico è ancora in fase di uploading!"
                  : "Code = "+IntegerToString(code));
      //--- restituisce false per fare un nuovo tentativo di download dei dati
      return(false);
     }
//--- riceve la grandezza dell'array
   ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);
//--- imposta l'indice di loop per l'array a zero
   ExtCount=0;
//--- imposta la posizione della candela corrente sul timeframe, a zero
   ExtStartPos=0;
   ExtStartFlag=true;
//--- memorizza l'ultimo valore di tempo dal timeframe più ampio
   ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------+
//| La funzione costituisce la parte principale della candela. A seconda del flag |
//| del suo valore, la funzione definisce quali dati e array devono |
//| essere usati per la corretta visualizzazione.                                          |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------+
void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],
                    double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                    const double fst_value,const double snd_value,
                    const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                    const int start,const int count,const bool flag)
  {
//--- controlla il valore del flag
   if(flag)
     {
      //--- genera il corpo della candela
      FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);
      //--- genera l'ombra della candela
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);
     }
   else
     {
      //--- genera il corpo della candela
      FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);
      //--- genera l'ombra della candela
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| La funzione costituisce l'estremità della candela. A seconda del valore del flag, |
//| la funzione definisce quali dati ed array devono |
//| essere usati per la corretta visualizzazione.                                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],
                   double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                   const double fst_value,const double snd_value,
                   const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                   const int end,bool &flag)
  {
//--- controlla il valore del flag
   if(flag)
     {
      //--- genera la fine del corpo della candela
      FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);
      //--- genera la fine dell'ombra della candela
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);
      //--- cambia il valore della flag in quello opposto
      flag=false;
     }
   else
     {
      //--- genera la fine del corpo della candela
      FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);
      //--- genera la fine dell'ombra della candela
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);
      //--- cambia il valore della flag in quello opposto
      flag=true;
     }
  }
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Cancella la fine della candela (l'area tra l'ultima e la penultima |
//| barra)                                                                            |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void ClearEndOfBodyMain(const int ind)
  {
   ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);
   ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cancella la candela                                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],
                 double &shadow_snd[],const int start,const int count)
  {
//--- controlla
   if(count!=0)
     {
      //--- riempie il buffer indicatore con valori vuoti
      ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Genera la parte principale della candela |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
              const double snd_value,const int start,const int count)
  {
//--- controlla
   if(count!=0)
     {
      //--- riempie il buffer indicatore con i valori
      ArrayFill(fst,start,count,fst_value);
      ArrayFill(snd,start,count,snd_value);
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Genera la fine della candela                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
             const double snd_value,const int last)
  {
//--- riempie il buffer indicatore con i valori
   ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);
   ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| _* Riempie gli elementi del buffer indicatore per valori vuoti |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void FillIndicatorBuffers(const int i)
  {
//--- imposta un valore vuoto nella cella del buffer indicatore
   ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
  }