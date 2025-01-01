- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsDeleteAll
Rimuove tutti gli oggetti dalla tabella specificata, sottofinestra grafico specificata, del tipo specificato.
|
int ObjectsDeleteAll(
Rimuove tutti gli oggetti del tipo specificato utilizzando il prefisso nei nomi degli oggetti.
|
int ObjectsDeleteAll(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
prefix
[in] Prefisso nei nomi degli oggetti. Tutti gli oggetti i cui nomi iniziano con questo insieme di caratteri verranno rimossi dal chart. Puoi specificare il prefisso come 'nome' o 'nome *' - entrambe le varianti funzioneranno lo stesso. Se viene specificata una stringa vuota come prefisso, gli oggetti con tutti i nomi possibili verranno rimossi.
sub_window=-1
[in] Numero di sottofinestra grafico. 0 significa la finestra grafico principale, -1 significa tutte le sotto-finestre del grafico, compresa la finestra principale.
type=-1
[in] Tipo dell' oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT. -1 means all types.
Valore restituito
Restituisce il numero di oggetti eliminati. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().
Note
La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.