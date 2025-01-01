DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoFunzioni di ArrayArrayIsSeries 

ArrayIsSeries

La funzione controlla se un array è una timeseries.

bool  ArrayIsSeries(
   const void&  array[]    // array controllato
   );

Parametri

array[]

[in]  Array controllato.

Valore restituito

Restituisce vero, se l'array controllato è un array di timeseries, altrimenti restituisce falso. Gli array passati come parametro alla funzione OnCalculate() devono essere verificati per l'ordine di accesso agli elementi dell'array da ArrayGetAsSeries().

Esempio:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- buffers indicatore
double         Label1Buffer[];
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- mappatura buffers indicatore
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(ArrayIsSeries(open))
      Print("open[] è una timeseries");
   else
      Print("open[] non è una timeseries!!!");
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
   return(rates_total);
  }

Vedi anche

Accesso alle timeseries ed indicatori