- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayIsSeries
La funzione controlla se un array è una timeseries.
|
bool ArrayIsSeries(
Parametri
array[]
[in] Array controllato.
Valore restituito
Restituisce vero, se l'array controllato è un array di timeseries, altrimenti restituisce falso. Gli array passati come parametro alla funzione OnCalculate() devono essere verificati per l'ordine di accesso agli elementi dell'array da ArrayGetAsSeries().
Esempio:
|
#property indicator_chart_window
Vedi anche