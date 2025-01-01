ObjectMove

La funzione cambia le coordinate del punto di ancoraggio specificato dell'oggetto.

bool ObjectMove(

long chart_id,

string name,

int point_index,

datetime time,

double price

);

Parametri

chart_id

[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.

name

[in] Nome dell'oggetto.

point_index

[in] Indice del punto di ancoraggio. Il numero di punti di ancoraggio dipende dal tipo di oggetto.

time

[in] Coordinate temporali del punto di ancoraggio selezionato.

price

[in] Prezzo coordinate del punto di ancoraggio selezionato.

Valore restituito

La funzione restituisce true se il comando è stato aggiunto con successo alla coda del chart specificato, altrimenti false.

Note

Una chiamata asincrona viene sempre utilizzata per ObjectMove(), che è ciò per cui la funzione restituisce solo i risultati di aggiunta comando ad una coda(queue) chart. In questo caso, true significa solo che il comando è stato accodato correttamente, ma il risultato della sua esecuzione non è noto.

Per verificare il risultato di esecuzione del comando, è possibile utilizzare una funzione che richiede le proprietà dell'oggetto, ad esempio ObjectGetXXX. Tuttavia, dovresti tenere presente che tali funzioni vengono aggiunte alla fine della coda di quel grafico ed aspettano il risultato dell'esecuzione (dovuto alla chiamata sincrona) e quindi possono richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.