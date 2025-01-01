MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXInputCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputCreate
Crea input shader.
int DXInputCreate(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
input_size
[in] Grandezza della struttura dei parametri in byte.
Valore di Ritorno
L'handle per input shader o INVALID_HANDLE in caso di errore. Per ricevere un codice di errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().
Un handle creato che non è più in uso dovrebbe essere esplicitamente rilasciato dalla funzione DXRelease().