DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXInputCreate 

DXInputCreate

Crea input shader.

int  DXInputCreate(
   int   context,        // handle del contesto grafico
   uint  input_size      // grandezza degli input in byte 
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

input_size

[in] Grandezza della struttura dei parametri in byte.

Valore di Ritorno

L'handle per input shader o INVALID_HANDLE in caso di errore. Per ricevere un codice di errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().

Un handle creato che non è più in uso dovrebbe essere esplicitamente rilasciato dalla funzione DXRelease().