//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input string InpSrcName="data.txt";

input string InpDstName="newdata.txt";

input string InpSrcDirectory="SomeFolder";

input string InpDstDirectory="OtherFolder";

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

string local=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

string common=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

//--- riceve i percorsi dei file

string src_path;

string dst_path;

StringConcatenate(src_path,InpSrcDirectory,"//",InpSrcName);

StringConcatenate(dst_path,InpDstDirectory,"//",InpDstName);

//--- controlla se il file sorgente esiste (se no - esce)

if(FileIsExist(src_path))

PrintFormat("il file %s esiste nella cartella %s\\Files\\%s",InpSrcName,local,InpSrcDirectory);

else

{

PrintFormat("Errore, %s file sorgente non trovato",InpSrcName);

return;

}

//--- controlla se il file risultato già esiste

if(FileIsExist(dst_path,FILE_COMMON))

{

PrintFormat("il file %s esiste nella cartella %s\\Files\\%s",InpDstName,common,InpDstDirectory);

//--- il file esiste, lo spostamento dev'essere eseguito con la flag FILE_REWRITE

ResetLastError();

if(FileMove(src_path,0,dst_path,FILE_COMMON|FILE_REWRITE))

PrintFormat("il %s è stato spostato",InpSrcName);

else

PrintFormat("Errore! Code = %d",GetLastError());

}

else

{

PrintFormat("il file %s non esiste nella cartella %s\\Files\\%s",InpDstName,common,InpDstDirectory);

//--- il file non esiste, lo spostamento dev'essere eseguito senza la flag FILE_REWRITE

ResetLastError();

if(FileMove(src_path,0,dst_path,FILE_COMMON))

PrintFormat("il %s è stato spostato",InpSrcName);

else

PrintFormat("Errore! Code = %d",GetLastError());

}

//--- il file è stato spostato; controlliamo

if(FileIsExist(dst_path,FILE_COMMON) && !FileIsExist(src_path,0))

Print("Ok!");

else

Print("Errore!");

}