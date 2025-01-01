- FileSelectDialog
FileMove
Sposta il file da una cartella locale o condivisa in un altra cartella.
|
bool FileMove(
Parametri
src_file_name
[in] Nome del file da spostare/rinominare.
common_flag
[in] Flag determinante la posizione del file. Se common_flag = FILE_COMMON, allora il file si trova in una cartella condivisa per tutti i terminali client \Terminal\Common\Files. In caso contrario, il file si trova in una cartella locale (common_flag=0).
dst_file_name
[in] Nome del file dopo l'operazione
mode_flags
[in]Flag di Accesso. Il parametro può contenere solo 2 flags: FILE_REWRITE e/o FILE_COMMON - altri flags vengono ignorati. Se il file già esiste ed il flag FILE_REWRITE non è specificato, il file non verrà riscritto, e la funzione resituità false.
Valore restituito
In caso di fallimento la funzione restituisce false.
Nota
Per motivi di sicurezza, il lavoro con i file è strettamente controllato nel linguaggio MQL5. I file con cui sono condotte le operazioni di file utilizzando i mezzi MQL5, non possono esservi al di fuori della sandbox del file.
Se il nuovo file esiste già, la copia verrà effettuata in base alla disponibilità del flag FILE_REWRITE nel parametro mode_flags.
Esempio:
|
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script
Vedi anche