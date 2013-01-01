//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale

input string InpSymbolName="EURUSD"; // coppia di valute

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // time frame

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inzio copiatura dati

//--- parameters for writing data to the file

input string InpFileName="EURUSD.txt"; // nome del file

input string InpDirectoryName="Data"; // nome directory

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Struttura per memorizzare i dati della candela |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

struct candlesticks

{

double open; // prezzo apertura

double close; // prezzo chiusura

double high; // prezzo più alto

double low; // prezzo più basso

datetime date; // data

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

int size;

datetime time_buff[];

double open_buff[];

double close_buff[];

double high_buff[];

double low_buff[];

candlesticks cand_buff[];

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- riceve l'orario di arrivo delle barre dal range

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- riceve i prezzi high delle barre, dal range

if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi high. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- riceve i valori low delle barre dal range

if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi low. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- riceve i prezzi open delle barre, dal range

if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi open. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- riceve i prezzi close delle barre dal range

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi close. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- definisce la dimensione degli array

size=ArraySize(time_buff);

//--- salva i dati nella array struttura

ArrayResize(cand_buff,size);

for(int i=0;i<size;i++)

{

cand_buff[i].open=open_buff[i];

cand_buff[i].close=close_buff[i];

cand_buff[i].high=high_buff[i];

cand_buff[i].low=low_buff[i];

cand_buff[i].date=time_buff[i];

}



//--- apre il file per la scrittura della struttura array nel file (se il file è assente, verrà creato automaticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("il file %s viene aperto per la lettura",InpFileName);

PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- prepara il contatore del numero di byte

uint counter=0;

//--- scrive i valori array nel loop

for(int i=0;i<size;i++)

counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);

PrintFormat("%d byte di informazione vengono scritti nel file %s",InpFileName,counter);

PrintFormat("Numero totale di byte: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Correct" : "Error");

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());

}