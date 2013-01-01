|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale
input string InpSymbolName="EURUSD"; // coppia di valute
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // time frame
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inzio copiatura dati
//--- parameters for writing data to the file
input string InpFileName="EURUSD.txt"; // nome del file
input string InpDirectoryName="Data"; // nome directory
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Struttura per memorizzare i dati della candela |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
{
double open; // prezzo apertura
double close; // prezzo chiusura
double high; // prezzo più alto
double low; // prezzo più basso
datetime date; // data
};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
int size;
datetime time_buff[];
double open_buff[];
double close_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
candlesticks cand_buff[];
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- riceve l'orario di arrivo delle barre dal range
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());
return;
}
//--- riceve i prezzi high delle barre, dal range
if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi high. Codice Errore = %d",GetLastError());
return;
}
//--- riceve i valori low delle barre dal range
if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi low. Codice Errore = %d",GetLastError());
return;
}
//--- riceve i prezzi open delle barre, dal range
if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi open. Codice Errore = %d",GetLastError());
return;
}
//--- riceve i prezzi close delle barre dal range
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi close. Codice Errore = %d",GetLastError());
return;
}
//--- definisce la dimensione degli array
size=ArraySize(time_buff);
//--- salva i dati nella array struttura
ArrayResize(cand_buff,size);
for(int i=0;i<size;i++)
{
cand_buff[i].open=open_buff[i];
cand_buff[i].close=close_buff[i];
cand_buff[i].high=high_buff[i];
cand_buff[i].low=low_buff[i];
cand_buff[i].date=time_buff[i];
}
//--- apre il file per la scrittura della struttura array nel file (se il file è assente, verrà creato automaticamente)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("il file %s viene aperto per la lettura",InpFileName);
PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- prepara il contatore del numero di byte
uint counter=0;
//--- scrive i valori array nel loop
for(int i=0;i<size;i++)
counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
PrintFormat("%d byte di informazione vengono scritti nel file %s",InpFileName,counter);
PrintFormat("Numero totale di byte: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Correct" : "Error");
//--- chiude il file
FileClose(file_handle);
PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
}