- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetInteger
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine. La proprietà dell'ordine deve essere datetime, tipo int. Ci sono due varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
long HistoryOrderGetInteger(
2. Restituisce true o false, a seconda del successo della funzione. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile di destinazione passata per riferimento dall ultimo parametro.
|
bool HistoryOrderGetInteger(
Parametri
ticket_number
[in] Order ticket.
property_id
[in] Identificatore della proprietà dell'ordine. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Variabile di tipo long che accetta il valore della proprietà richiesta.
Valore restituito
Valore di tipo long.
Nota
Non confondere gli ordini della cronistoria di trading con gli attuali ordini pendenti che vengono visualizzati nella scheda "Trade" della barra "BoxAttrezzi". L'elenco degli ordini che sono stati cancellati o hanno portato ad una transazione, possono essere visualizzati nella scheda "Cronistoria" del "BoxAttrezzi" del terminale client.
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Proprietà Ordini