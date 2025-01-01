//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di Trade |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- riceve i ticket dell'ultimo ordine dalla cronistoria di trading della settimana

ulong last_order=GetLastOrderTicket();

if(HistoryOrderSelect(last_order))

{

//--- orario di esecuzione dell'ordine in millisecondi dal 01.01.1970

long time_setup_msc=HistoryOrderGetInteger(last_order,ORDER_TIME_SETUP_MSC);

PrintFormat("Ordine #%d ORDER_TIME_SETUP_MSC=%i64 => %s",

last_order,time_setup_msc,TimeToString(time_setup_msc/1000));

//--- orario di esecuzione/annullamento dell'ordine, in millisecondi dal 01.01.1970

long time_done_msc=HistoryOrderGetInteger(last_order,ORDER_TIME_DONE_MSC);

PrintFormat("Ordine #%d ORDER_TIME_DONE_MSC=%i64 => %s",

last_order,time_done_msc,TimeToString(time_done_msc/1000));

}

else // notifica di fallimento

PrintFormat("HistoryOrderSelect() fallito per #%d. Codice Errore=%d",

last_order,GetLastError());



//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il ticket dell'ultimo ordine nella cronistoria oppure -1 |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastOrderTicket()

{

//--- richiede la cronistoria per gli ultimi 7 giorni

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- notifica sull'insuccesso della chiamata e restituisce -1

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() ha restituito false");

return -1;

}

//---

ulong first_order,last_order,orders=HistoryOrdersTotal();

//--- lavora con gli ordini se ce ne sono

if(orders>0)

{

Print("Ordini = ",orders);

first_order=HistoryOrderGetTicket(0);

PrintFormat("primo_ordine = %d",first_order);

if(orders>1)

{

last_order=HistoryOrderGetTicket((int)orders-1);

PrintFormat("ultimo_ordine = %d",last_order);

return last_order;

}

return first_order;

}

//--- nessun ordine trovato, restituisco -1

return -1;

}

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

//| Richiede la cronistoria per gli ultimi giorni e restituisce false in caso di fallimento |

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- imposta il periodo di una settimana per richiedere la cronistoria di trading

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//---- fa una richiesta e controlla il risultato

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Error code=",GetLastError());

return false;

}

//--- cronitoria ricevuta con successo

return true;

}