Bu fonksiyon, belirtilen çizelge için özel bir olay oluşturur.
bool EventChartCustom(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
custom_event_id
[in] Kullanıcı tanımlı olaylar için tanımlayıcı. Bu tanımlayıcı otomatik olarak CHARTEVENT_CUSTOM değerine eklenir ve tamsayı tipine dönüştürür.
lparam
[in] OnChartEvent fonksiyonuna geçirilen long tipli olay parametresi.
dparam
[in] OnChartEvent fonksiyonuna geçirilen double tipli olay parametresi.
sparam
[in] OnChartEvent fonksiyonuna geçirilen string tipli olay parametresi. Eğer dizgi 63 karakterden uzunsa budanır.
Dönüş değeri
Eğer bir özel olay, çizelgenin olaylar kuyruğuna başarılı bir şekilde yerleştirilmişse, 'true' dönüşü yapar Başarısızlık durumunda ise 'false' dönüşü yapar. Bir hata kodu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Not
Belirtilen çizelgeye tutturulmuş Uzman Danışmanlar ve göstergeler, olayı işlemek için OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam) fonksiyonunu kullanırlar.
Her olay tipi için, OnChartEvent() fonksiyonunun giriş parametreleri, mevcut olayı işleyebilmek için kesin değerlere sahiptir. Bu parametreler ile geçirilen olaylar ve değerler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Olay
id parametresinin değeri
lparam parametresinin değeri
dparam parametresinin değeri
sparam parametresinin değeri
Tuş darbesi olayı
CHARTEVENT_KEYDOWN
basılmış bir tuşun kodu
Tekrar sayısı (kullanıcının tuşa basılı tutması sonucu tekrarlanan tuş darbelerinin sayısı)
Klavye tuşlarının durumunu tarif eden bir bit maskesinin dizgi değeri
Fare olayı (çizelge için CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true şeklinde ayarlanmışsa)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
X koordinatı
Y koordinatı
Fare tuşlarının durumunu tarif eden bir bit maskesinin string tipli değeri
Grafiksel nesne oluşturma olayı (çizelge için CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true şeklinde ayar yapılmışsa)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
—
—
Oluşturulan grafiksel nesnenin adı
Özellikler iletişim kutusu ile bir nesnenin özelliğinin değiştirilmesi olayı
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
—
—
Değiştirilen grafiksel nesnenin adı
Grafiksel nesnenin silinmesi olayı (çizelge için CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true şeklinde ayarlanmışsa)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
—
—
Silinen grafiksel nesnenin ismi
Çizelge üzerinde fare tıklaması olayı
CHARTEVENT_CLICK
X koordinatı
Y koordinatı
—
Çizelge üzerindeki bir grafiksel nesnenin fare ile tıklanması olayı
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
X koordinatı
Y koordinatı
Olayın gerçekleştiği grafiksel nesnenin ismi
Grafiksel nesnenin fare ile sürüklenmesi olayı
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
—
—
Taşınan grafiksel nesnenin adı
LabelEdit grafiksel nesnesinin giriş kutusunda yapılan metin düzenleme işinin bitmesi olayı
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
—
—
Metin düzenlemesi tamamlanan LabelEdit grafiksel nesnesinin adı
Bir çizelge üzerindeki değişimlerin olayı
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
—
—
—
N sayısının altındaki kullanıcı olayının kimliği
CHARTEVENT_CUSTOM+N
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
