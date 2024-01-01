EventChartCustom

Bu fonksiyon, belirtilen çizelge için özel bir olay oluşturur.

bool EventChartCustom(

long chart_id,

ushort custom_event_id,

long lparam,

double dparam,

string sparam

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

custom_event_id

[in] Kullanıcı tanımlı olaylar için tanımlayıcı. Bu tanımlayıcı otomatik olarak CHARTEVENT_CUSTOM değerine eklenir ve tamsayı tipine dönüştürür.

lparam

[in] OnChartEvent fonksiyonuna geçirilen long tipli olay parametresi.

dparam

[in] OnChartEvent fonksiyonuna geçirilen double tipli olay parametresi.

sparam

[in] OnChartEvent fonksiyonuna geçirilen string tipli olay parametresi. Eğer dizgi 63 karakterden uzunsa budanır.

Dönüş değeri

Eğer bir özel olay, çizelgenin olaylar kuyruğuna başarılı bir şekilde yerleştirilmişse, 'true' dönüşü yapar Başarısızlık durumunda ise 'false' dönüşü yapar. Bir hata kodu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Belirtilen çizelgeye tutturulmuş Uzman Danışmanlar ve göstergeler, olayı işlemek için OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam) fonksiyonunu kullanırlar.

Her olay tipi için, OnChartEvent() fonksiyonunun giriş parametreleri, mevcut olayı işleyebilmek için kesin değerlere sahiptir. Bu parametreler ile geçirilen olaylar ve değerler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Olay id parametresinin değeri lparam parametresinin değeri dparam parametresinin değeri sparam parametresinin değeri Tuş darbesi olayı CHARTEVENT_KEYDOWN basılmış bir tuşun kodu Tekrar sayısı (kullanıcının tuşa basılı tutması sonucu tekrarlanan tuş darbelerinin sayısı) Klavye tuşlarının durumunu tarif eden bir bit maskesinin dizgi değeri Fare olayı (çizelge için CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true şeklinde ayarlanmışsa) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X koordinatı Y koordinatı Fare tuşlarının durumunu tarif eden bir bit maskesinin string tipli değeri Grafiksel nesne oluşturma olayı (çizelge için CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true şeklinde ayar yapılmışsa) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — Oluşturulan grafiksel nesnenin adı Özellikler iletişim kutusu ile bir nesnenin özelliğinin değiştirilmesi olayı CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — Değiştirilen grafiksel nesnenin adı Grafiksel nesnenin silinmesi olayı (çizelge için CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true şeklinde ayarlanmışsa) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — Silinen grafiksel nesnenin ismi Çizelge üzerinde fare tıklaması olayı CHARTEVENT_CLICK X koordinatı Y koordinatı — Çizelge üzerindeki bir grafiksel nesnenin fare ile tıklanması olayı CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X koordinatı Y koordinatı Olayın gerçekleştiği grafiksel nesnenin ismi Grafiksel nesnenin fare ile sürüklenmesi olayı CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — Taşınan grafiksel nesnenin adı LabelEdit grafiksel nesnesinin giriş kutusunda yapılan metin düzenleme işinin bitmesi olayı CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — Metin düzenlemesi tamamlanan LabelEdit grafiksel nesnesinin adı Bir çizelge üzerindeki değişimlerin olayı CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — N sayısının altındaki kullanıcı olayının kimliği CHARTEVENT_CUSTOM+N EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer EventChartCustom() fonksiyonu tarafından ayarlanmış değer

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| ButtonClickExpert.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



string buttonID="Button";

string labelID="Info";

int broadcastEventID=5000;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Özel olaylar göndermek için bir düğme oluştur

ObjectCreate(0,buttonID,OBJ_BUTTON,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_BGCOLOR,clrGray);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XSIZE,200);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YSIZE,50);

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_FONT,"Arial");

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_TEXT,"Button");

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_FONTSIZE,10);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//--- Bilgiyi görüntülemek için bir etiket oluştur

ObjectCreate(0,labelID,OBJ_LABEL,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_COLOR,clrRed);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,"No information");

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_FONTSIZE,20);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ObjectDelete(0,buttonID);

ObjectDelete(0,labelID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Fareyi tıklayarak olayı kontrol et

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

string clickedChartObject=sparam;

//--- buttonID isimli nesneye tıkladıysan

if(clickedChartObject==buttonID)

{

//--- Düğme durumu - basılı veya serbest

bool selected=ObjectGetInteger(0,buttonID,OBJPROP_STATE);

//--- bir hata düzeltme mesajını günlüğe yaz

Print("Düğmeye basıldı = ",selected);

int customEventID; // Gönderilecek özel olayların sayısı

string message; // Olay ile gönderilecek mesaj

//--- Eğer düğmeye basılmışsa

if(selected)

{

message="Düğmeye basıldı";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+1;

}

else // Düğmeye basılmamışsa

{

message="Düğmeye basıldı";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+999;

}

//--- "our" isimli bir özel olay gönder

EventChartCustom(0,customEventID-CHARTEVENT_CUSTOM,0,0,message);

///--- tüm açık çizelgelere bir mesaj gönder

BroadcastEvent(ChartID(),0,"Broadcast Message");

//--- Hata ayıklama mesajı

Print("Bir olay gönderildi, ID = ",customEventID);

}

ChartRedraw();// Tüm çizelge nesnelerinin yeniden çizilmeye zorlanması

}



//--- Olayın özel bir olay olup olmadığını kontrol et

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

{

if(id==broadcastEventID)

{

Print("Bir çizelgeden yayınlanan bir mesaj alındı, id = "+lparam);

}

else

{

//--- Olaydaki metin mesajını okuruz

string info=sparam;

Print("Kullanıcı olayını işle, ID = ",id);

//--- Bir etiket içerisinde mesajı görüntüle

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,sparam);

ChartRedraw();// Tüm çizelge nesnelerinin yeniden çizilmeye zorlanması

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| tüm açık çizelgelere yayın olayı gönderir |

//+------------------------------------------------------------------+

void BroadcastEvent(long lparam,double dparam,string sparam)

{

int eventID=broadcastEventID-CHARTEVENT_CUSTOM;

long currChart=ChartFirst();

int i=0;

while(i<CHARTS_MAX) // Kesinlikle CHARTS_MAX değerinden daha fazla açık çizelgemiz yok

{

EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);

currChart=ChartNext(currChart); // Daha öncekilerden yeni bir çizelgemiz var

if(currChart==-1) break; // Çizelge listesinin sonuna gelindi

i++;// Sayacı artırmayı unutma

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

Ayrıca Bakınız

Müşteri terminali olayları, Olay işleyici fonksiyonlar